Augusta, accesso al mare alla “Gisira”: da ieri solo a piedi per i non residenti

Stop alle auto dei non residenti per andare a mare alla Gisira. Da ieri chi volesse raggiungere la costa alle porte di Brucoli e non ha una villetta nel complesso residenziale privato da cui si accede, per fare un bagno dovrà farsi una bella scarpinata sia all’andata che al ritorno, con annesso “bagno di sudore” sia prima che dopo, visto che potrà andare a mare solo a piedi. Ieri mattina, infatti, all’altezza dell’ immobile dove prima c’era un supermercato, è spuntato un vigilante con tanto di lista di nominativi dei residenti, che consentiva il transito in auto solo a chi abita lì. Il resto deve lasciare la macchina nei pressi e camminare per almeno un paio di chilometri e forse anche oltre, sia all’andata che al ritorno, prima di potersi tuffare in acqua. E questo vale anche se ci sono bambini piccoli o persone anziane. Tante le rimostranze di chi, magari in età più avanzata o impossibilitato a fare cosi tanta strada, ha trovato il vigilantes a bloccarlo, qualcuno pare abbia anche chiamato le forze dell’ ordine, il sindaco e la Capitaneria di porto .

“Ma dove dobbiamo andare al mare noi che siamo residenti di Augusta? Chiudiamo pure questo tratto di mare e siamo a posto. Non è giusto, il mare è di tutti. Speriamo che qualcuno intervenga”– commenta una donna che ieri avrebbe voluto andare alla Gisira e ha segnalato la questione.

Una storia “vecchia” quella dell’accesso solo pedonale per i non residenti in questo tratto di costa augustana, che è abbastanza esteso, con una scogliera agevole anche per i non giovanissimi, e un tratto di spiaggetta per i più piccoli e per questo preferito da molti. Nel 2013 il complesso residenziale privato, nato nella zona con tante villette disseminate in un’area molto vasta piene di stradine interne, era ricorso al Tar di Catania contro il “rigetto della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per il ripristino-realizzazione del muretto di separazione con relativi cancelli provvisori del complesso residenziale” emanato dall’allora responsabile del V settore del Comune che riteneva che quei lavori “non rientrano tra quelli previsti nel piano di lottizzazione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 1976 e precluderebbero definitivamente il passaggio verso l’area demaniale, inibendo ai cittadini di raggiungere l’area stessa. Inoltre la strada oggetto della concessione è assoggettata ad uso pubblico” – si legge nella delibera del 2014 della commissione straordinaria con funzione di giunta. Il Tar aveva bocciato il ricorso dei residenti che si erano, dunque, rivolti nel 2018 al Cga per ottenere l’annullamento dello stesso provvedimento del 2013.

L’anno scorso i residenti -molti sono di fuori provincia e trascorrono alla Gisira la villeggiatura estiva- avevano denunciato di aver trovato siringhe sulla sabbia della spiaggetta e per questo ritenevano importante evitare l’accesso a chiunque con i mezzi, chiudendo il cancello già realizzato a circa 500 metri dalla battigia e bloccato da quel contenzioso con il Comune e anche da un provvedimento della Capitaneria di porto. Il cancello è rimasto aperto per tutta la stagione e sono spuntati dei cartelli che segnalavano che tutta l’area era privata e, quindi, soggetta ad eventuali rimozione dei mezzi dei non di residenti. La stagione 2020 è comunque proseguita senza nessuna chiusura fino allo stop alle auto di ieri.

Anche quest’anno, dunque, Augusta rimane “un’ isola senza mare” con chilometri e chilometri di costa augustana off limits fino alla zona di Agnone Bagni, da anni “privatizzati” da villette e villoni, chiusi da cancelli inaccessibili ai non residenti. E con un depuratore che rimane ancora un miraggio e che consentirebbe, invece, di poter usufruire di tanti tratti di mare, come la spiaggia del lungomare Paradiso, dove il bagno è impossibile per la presenza di scarichi maleodoranti di fogna. Così per chi non ha la possibilità di avere una casa al mare, magari con piscina annessa o un motoscafo per sfrecciare via mare, è sempre più difficile trovare un posto per un po’ di relax. E fare un bagno in santa pace e senza troppe pretese, in un’isola circondata dal mare.