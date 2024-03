Augusta, accesso a Brucoli per Pasqua e Pasquetta: ritorna la Ztl con i varchi elettronici

Ritorna domenica e lunedì di Pasqua a Brucoli la zona a traffico limitato di tipo “variabile”, già istituita per la prima volta la scorsa estate. È quanto dispone l’ordinanza firmata del comandante di Polizia municipale, Salvatore Daidone che prevede, inoltre, il riavvio dei varchi elettronici di ingresso e uscita al borgo marinaro anche nelle altre giornate di festa del 25 aprile, del 1 maggio e del 2 giugno.

Domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile la ztl sarà, dunque, attiva nel pomeriggio dalle 16 alle 20, con il divieto di transito in via Libertà nel tratto compreso tra la traversa per Campolato e via Castello e nel perimetro già individuato l’ estate scorsa che comprende le vie Castello, Nuova, Augusta e il primo tratto di via Canale, ma anche il divieto di sosta con rimozione forzata in via Libertà. Gli accessi irregolari, ma anche le uscite dalla zona a traffico limitato saranno sanzionati automaticamente dai varchi elettronici automatizzati che indicheranno che la ztl è attiva.

Con la stessa ordinanza, che prevede l’istituzione di 4 stalli per disabili nella seconda traversa di via Libertà, la Ztl è istituita anche d’estate dal terzo venerdì di giugno fino alla prima domenica di settembre nei fine settimana, festivi e prefestivi dalle 19 alle 2 e dal primo venerdì di agosto alla terza domenica di agosto tutti i giorni allo stesso orario. In deroga a quanto stabilito è consentito il transito ai veicoli dei corpi di polizia, ai mezzi di soccorso e agli automezzi con pass validato.