Augusta accende il Natale: presentato il programma ufficiale. Renga protagonista del Capodanno a Castello

Per il mese più atteso dell’anno, Augusta propone un calendario fitto di iniziative: musica, spettacoli, tradizioni, mercatini e luminarie accompagneranno residenti e visitatori fino all’Epifania. Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo spiccano il Festival Gospel, giunto alla sua terza edizione, e il concerto di Capodanno in piazza Castello, che vedrà come ospite Francesco Renga (che parteciperà al prossimo festival di Sanremo). La notte del 31 dicembre sarà arricchita anche dal dj set di Maurizio e Andrea Cianchino, dalla conduzione di Serena Tringali e dall’apertura affidata all’artista Nove. È stato presentato ieri sera, in conferenza stampa, il cartellone degli eventi del “Natale ad Augusta”, alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare, dell’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino, dell’assessore Rosa Greco e del presidente del Consiglio comunale Marco Stella.

“Abbiamo preparato un programma ricco, grazie alla disponibilità e al talento di tanti artisti locali che avranno la possibilità di esibirsi insieme con artisti internazionali – ha dichiarato il sindaco Di Mare, che ha sottolineato il coinvolgimento delle realtà del territorio nella costruzione del calendario natalizio – Ogni giorno ci sarà qualcosa da vivere. Partiremo il 6 dicembre con un mercatino che aprirà ufficialmente il nostro Natale e fino al 6 gennaio ci sarà più di un appuntamento, con alcuni eventi unici come il festival gospel e artisti Usa”. Il programma – finanziato con fondi comunali e con un contributo dell’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo – prevede mercatini dal 13 al 24 dicembre, accompagnati da zampognari itineranti, presentazioni di libri, cori e performance artistiche. Confermata anche la Via dei Presepi, con un’ampia partecipazione di scuole, associazioni e privati cittadini. Sabato 6 dicembre si accenderanno le luminarie sulle vie principali e verrà inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio, uno degli elementi più attesi dai più piccoli. E poi l’albero di Natale di 12 metri, con 600 metri di illuminazione.

Tra gli eventi più caratteristici, il Corteo storico del 7 dicembre — rinviato nelle scorse settimane per maltempo — partirà dal piazzale del Castello Svevo per raggiungere piazza D’Astorga, dove sarà allestito un villaggio medievale con attività di living history, campo d’arme, falconeria, tiro con l’arco e mercatino tematico. Alle 19 si terrà la rappresentazione teatrale La città prediletta di Alessandra Ruma, interpretata da Davide Sbrogiò con la collaborazione dell’associazione culturale Icob. A seguire, animazioni e spettacoli itineranti con musici, sbandieratori e danzatori. Il Comune ha affidato il coordinamento generale degli eventi spettacolari ad Alessio La Torre, una collaborazione definita “preziosa” dal sindaco. Come da tradizione, tornerà anche la Befana solidale dell’associazione Genitori e figli – Unitevi a noi, il 5 gennaio a Brucoli e il 6 gennaio in piazza Duomo.