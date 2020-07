Augusta, abusivismo commerciale e discarica abusiva ad Agnone Bagni: i controlli sul territorio

I carabinieri in servizio al posto fisso stagionale di Agnone Bagni hanno provveduto alla segnalazione di una discarica abusiva costituita da un importante cumulo di rifiuti solidi urbani allocati lungo la strada statale 114 nei tratti della zona rivierasca di villeggiatura, lo stesso personale il fine settimana scorsa, in collaborazione con altre forze di Polizia, è stato impegnato in attività di contrasto all’abusivismo commerciale a seguito della quale sono stati sanzionati, per violazioni amministrative un 60enne di Catania, che poneva in vendita prodotti ittici privi di tracciatura ed un cittadino marocchino di anni 44, che poneva in vendita, sulla pubblica via, prodotti alimentari sprovvisto di autorizzazione.