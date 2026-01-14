Augusta, abbonamenti gratuiti ai mezzi pubblici per studenti e categorie fragili

Un importante intervento a favore delle famiglie e dei giovani è stato avviato dal Comune di Augusta grazie all’ottenimento di un contributo regionale che consentirà la distribuzione, in questi giorni, di oltre 100 abbonamenti gratuiti per il trasporto pubblico locale destinati agli studenti con meno di 20 anni.

La misura è rivolta ai ragazzi appartenenti a nuclei familiari con un Isee inferiore ai 25 mila euro e punta non solo ad alleggerire il peso economico sulle famiglie, ma anche a promuovere una nuova cultura della mobilità tra le giovani generazioni.

“È una misura di sostegno alle famiglie – spiega il vice sindaco e assessore alle Politiche sociali Biagio Tribulato – ma soprattutto vogliamo contribuire a formare giovani che crescano in autonomia, imparando l’uso del mezzo pubblico per la mobilità cittadina“.

Si tratta di un’iniziativa inedita per il Comune megarese, resa possibile dalla programmazione dei fondi regionali, che va ad affiancarsi ad altre agevolazioni già attive sul territorio. “È una misura nuova che si aggiunge a quelle già in essere – prosegue Tribulato – tenendo conto della programmazione regionale che favorisce la circolazione con il mezzo pubblico completamente gratuita per i diversamente abili che ne fanno richiesta e per la terza età“.

Un pacchetto di interventi che rafforza il sistema di welfare locale e che punta a rendere il trasporto pubblico uno strumento sempre più accessibile, inclusivo e sostenibile, favorendo allo stesso tempo l’autonomia dei più giovani e il diritto alla mobilità per le fasce più fragili della popolazione.