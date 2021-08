Augusta, abbattimento Tari 2021 per attività, il Comitato dei commercianti: “un atto importante”

“Apprendiamo con soddisfazione l’approvazione, da parte del consiglio comunale, dell’esenzioni o riduzioni della Tari 2021 per le diverse attività commerciali. Per noi rappresenta un importante atto che mette l’amministrazione comunale al fianco dei commercianti tutti, in un momento di grande difficoltà ed incertezza dovuta all’emergenza sanitaria”. Anche il Comitato commercianti di Augusta, presieduto da Giancarlo Greco, sottolinea l’importanza dell’atto approvato qualche giorno fa in aula “perché, come più volte riferito al sindaco, è necessario sentire la vicinanza delle istituzioni in momenti così difficili”.

La vice presidente Elena Cimino aggiunge di aver più volte incontrato sindaco, assessori e il presidente del Consiglio per segnalare alcune delle criticità “che stiamo vivendo con le nostre attività. Con un vero lavoro di squadra si è cercato di trovare una soluzione al problema delle tassazioni che finalmente è approdata nell’aula del Consiglio comunale e discussa con un esito positivo”.