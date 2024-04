Augusta, abbattimento degli alberi in piazza Mattarella: interrogazione urgente dell’opposizione

Un’interrogazione urgente per fare chiarezza sul taglio degli alberi di piazza Mattarella, interessato dai lavori di riqualificazione, già oggetto di un esposto alla Procura. Ad averla presentata ieri al presidente del Consiglio comunale, al sindaco e al segretario generale del Comune, sono i consiglieri del Movimento 5 stelle Roberta Suppo e Salvatore Blanco e l’indipendente Ciccio La Ferla che dichiarano di aver appreso “con stupore e sdegno quanto sta accadendo in questi giorni nella nostra città: si tratta di fatti che – scrivono – feriscono veramente la sensibilità, e non solo, di ogni cittadino augustano degno di questo nome. Tutti noi avevamo immaginato che si trattasse di lavori di riqualificazione strutturale della piazza Mattarella e invece ci siamo trovati davanti a un inaccettabile abbattimento di numerosi alberi sani, molti dei quali ultra cinquantennali”.

I tre esponenti dell’opposizione si interrogano “perché di questa mattanza e quale motivazione tecnica e di reale opportunità, o necessità, veramente inderogabile e inoppugnabile, potrà spiegare o giustificare quest’opera di indicibile radicalità e crudeltà che, qualora, ripetiamo, non abbia una motivazione che la porti ad essere realmente inquadrata come extrema ratio – prosegue il documento – risulterà invece essere, senza appello alcuno, fuori da ogni normale contesto civico e civile. E frutto di una mentalità sociale, culturale, economica, storica, prima ancora che ambientale, non degna di una comunità cittadina (la nostra) che, di sicuro, non è composta né da trogloditi né da ignoranti né da irresponsabili. Stiamo parlando di una sistematica decimazione di alberi che i nostri predecessori avevano piantato per dare un polmone verde alla Borgata e un giardino per i suoi residenti”.

Da qui la necessità di fare chiarezza, anche perché mentre la comunità scientifica si interroga sull’importanza che ha per la nostra vita ogni singolo albero, arrivando a considerare le piante nei centri urbani come una vera e propria infrastruttura di salute pubblica finanziabile e mentre l’attuale ministro della Salute, in collaborazione con i Carabinieri raggruppamento Biodiversità, realizza un progetto finanziato dai fondi del Pnrr, con il quale in 31 grandi ospedali italiani vengono piantati alberi perché è dimostrato che l’aria che producono favorisce le cure “noi ad Augusta, invece, per volere di questa amministrazione e con una scelta politica, priviamo la città di un bene preziosissimo con un vero e proprio sacrificio di risorse naturali che tocca la salute, la storia e la dignità cittadina” – sottolineano i tre che ricordano al sindaco che, oltre regolamento edilizio comunale che all’articolo 58 “vieta la rimozione di alberi con circonferenza del fusto superiore a 150 centimetri misurata a 130 cm di altezza presenti negli spazi privati e pubblici”, anche le leggi nazionali riconoscono maggiore attenzione al patrimonio arboreo degli enti locali, introducendo una serie di misure che puntano ad una maggiore cura del verde urbano.

La richiesta è allora di conoscere cosa prevede il progetto, in particolare se questo abbattimento di alberi facesse già parte, in origine, del progetto approvato a suo tempo e da chi sia stato redatto e approvato, di avere dettagliate spiegazioni sulle motivazioni tecniche che hanno indotto i responsabili dei lavori a mettere in atto questi abbattimenti e soprattutto se non potevano esserci, nella maniera più assoluta, altre possibilità conservative, invitando il sindaco ad intervenire interrompendo l’abbattimento, nelle more, e al presidente del Consiglio comunale di portare con urgenza in aula l’interrogazione nella prossima seduta.