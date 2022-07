Augusta, abbandono rifiuti per strada: installate telecamere in contrada Torre

Da alcuni giorni sono state attivate le telecamere contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti in contrada Torre, lungo la provinciale 57, purtroppo noto palcoscenico del triste fenomeno di abbandono di rifiuti di ogni tipo. Lo fanno sapere gli assessori all’Innovazione e progetti per la sostenibilità Rosario Sicari e alla Transizione ecologica Concetto Cannavà che, considerato il grosso problema che hanno “ereditato” in questa zona, come in altre zone periferiche, hanno voluto concentrare qui la migliore tecnologia disponibile, installando telecamere ad altissima risoluzione 4K e, per la prima volta nel Comune di Augusta, una telecamera per la lettura automatica delle targhe.

“Questo vuol dire che ogni veicolo che transita lungo questo tratto di sp 57 – spiegano- verrà automaticamente censito e, in caso di abbandono di rifiuti, sarà avviato l’iter sanzionatorio pressoché istantaneamente. La complessità del problema ha comportato alcune piccole criticità tecniche che hanno ritardato l’installazione delle telecamere, ma oggi sono state tutte risolte e le telecamere sono ora regolarmente attive”.

Secondo i due amministratori l’esperienza anche in altri punti periferici come ad Agnone Bagni conferma che in queste zone circa il 90% dei sanzionati e, quindi, chi abbandona i rifiuti dove capita non è residente ad Augusta. “Questo dato ci ha spinti, segnatamente per la situazione di contrada Torre, a cercare la collaborazione del Comune di Carlentini, che –proseguono- abbiamo ottenuto grazie alla fattività degli assessori Genovese e Nardo che ringraziamo, nostri interlocutori durante tutto l’iter e con cui abbiamo in programma ulteriori attività di collaborazione istituzionale per sopprimere il triste fenomeno dell’abbandono di rifiuti in contrada da Torre. Ovviamente i sanzionati vengono poi segnalati all’ufficio tributi per gli accertamenti del caso. Gli sporcaccioni sono avvisati e li invitiamo a smaltire correttamente i propri rifiuti: è più conveniente per loro e per l’ambiente”.

“Con queste nuove foto trappole di ultimissima generazione – aggiunge il sindaco Giuseppe Di Mare – aumentiamo la copertura sul territorio del nostro impianto di videosorveglianza attivato sotto la mia amministrazione per una precisa volontà politica. I residenti delle zone periferiche sanno che possono contare sulla mia amministrazione: arriveremo dappertutto, come stiamo dimostrando con i fatti. Chiediamo solo pazienza e fiducia. Ricordo che è regolarmente attivo il Ccr mobile ed un numero verde per prenotare il ritiro a domicilio degli ingombranti”.