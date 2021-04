Augusta, abbandono incontrollato di rifiuti e irregolarità: sequestrato cantiere navale

Continua l’attività di polizia ambientale da parte della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta. Militari della Capitaneria di Porto megarese, unitamente a personale del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, hanno sottoposto a sequestro penale un cantiere navale, ad Augusta, per l’assenza di un titolo autorizzatorio previsto dalla normativa ambientale, e per aver constatato la presenza di un’area in cui è stato riscontrato un abbandono incontrollato di rifiuti.

Gli Agenti della Guardia Costiera augustana hanno anche sottoposto a sequestro penale una vasta area demaniale marittima, pari a circa 10.000 metri quadrati, occupata, in assenza del relativo titolo concessorio, da una ditta dedita al rimessaggio di imbarcazioni, a Priolo Gargallo. I responsabili delle attività sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.

Rimane sempre alta l’attenzione della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta nelle attività di controllo a difesa del territorio ed a tutela dell’ambiente.