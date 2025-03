Augusta, abbandonava rifiuti ad Agnone Bagni: denunciato

E’ stato sorpreso mentre stava scaricando dal suo camioncino e abbandonando ai margini della strada rifiuti ingombranti come materassi, reti del letto, mobilia e Raee, il 64enne denunciato per abbandono di rifiuti dai Carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Augusta. I militari, nel pomeriggio di sabato, erano in servizio perlustrativo di controllo del territorio lungo la Sp 47 quando, nella zona di Agnone Bagni, hanno notato l’uomo, originario di Lentini, che poi è stato identificato.

L’area interessata è stata sottoposta a sequestro in attesa di bonifica da parte della ditta specializzata mentre il furgone, ancora in parte carico di rifiuti ingombranti, è stato sequestrato.