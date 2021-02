Augusta, AAA cercasi ispettori ambientali volontari comunali

AAA cercasi ispettori ambientali volontari comunali. Ci riprova il Comune e dopo il regolamento del 2016, approvato dalla passata amministrazione e il primo bando che aveva selezionato delle persone, ad oggi però mai entrate in servizio, ha pubblicato una manifestazione di interesse per selezionare nuove figure, firmata dal comandante della Polizia municipale Angelo Carpanzano. L’obiettivo è di concorrere “alla difesa del suolo, del paesaggio, del decoro urbano e della tutela dell’ambiente nel territorio comunale”, ai soggetti prescelti che frequenteranno un apposito corso di formazione, sarà affidato il compito “di vigilare, con dovere di segnalazione alla polizia municipale sul corretto conferimento della gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti nonché il rispetto delle disposizioni in tema di igiene e decoro urbano”.

Tra i requisiti che dovranno possedere gli aspiranti ci sono l’idoneità allo svolgimento dell’attività ambientale comunale volontaria accertata da un medico abilitato, la conoscenza il territorio del Comune, non avere rapporti lavorativi con l’azienda di gestione urbana operante nel territorio di Augusta, né altre situazioni diretto o indiretto di conflittualità incompatibilità e avere la residenza del Comune da almeno un anno.

Le candidature vanno presentate al protocollo entro non oltre il 28 febbraio.

Tra i compiti degli ispettori ambientali volontari comunali ci sarà anche quello di segnalare ai vigili urbani eventuali abbandoni di rifiuti in strada con l’auspicio, magari, di beccare qualcuno degli incivili che ancora continuano a lasciare a terra, sia in aree più decentrate, ma anche in centro, sacchetti di spazzatura o altri rifiuti anche ingombranti.

Le nuove figure dei volontari sono state istituite nel 2016 dall’allora amministrazione 5 stelle che portò in consiglio comunale l’apposito regolamento, pubblicò una manifestazione di interesse a cui risposero una trentina di persone, anche se non tutte poi hanno seguito l’apposito corso di formazione. Ad oggi non sono mai entrati in funzione. “Di quel primo bando sono 5 gli ispettori ambientali” – fa sapere il sindaco Di Mare che conta di ampliare il numero con la nuova manifestazione di interesse