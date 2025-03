Augusta, “A tavola con le piante spontanee – festa ri populu, gioia ri panza”: workshop di fitoalimurgia al Comune

Si terrà domani martedì 1 aprile alle 19 nel salone di rappresentanza del palazzo di città il primo appuntamento del workshop di fitoalimurgia “A tavola con le piante spontanee – festa ri populu, gioia ri panza”, promosso dal Comune nell’ambito di “Casa biblioteca” e di varie attività culturali. Il workshop di fitoalimurgia ha registrato oltre settanta iscritti che intendono avvicinarsi alla conoscenza delle erbe spontanee tipiche degli Iblei.

Sarà l’etnoantropologo Paolino Uccello, già dirigente regionale dell’Ente Fauna Siciliana, guida naturalistica e direttore del Museo civico “Tempo” di Canicattini Bagni ad inaugurare il ciclo di conversazioni che culmineranno con una esperienza pratica nei locali del Museo, come fa sapere l’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino che nei giorni scorsi con gruppo dell’VIII settore guidato dalla dirigente Sebastiana Passanisi, ha visitato il Museo di Canicattini che costituisce un unicum in Sicilia per la tipologia di offerta che include anche una cucina per la preparazione di cibi della tradizione siciliana.

“Più volte ho avuto modo di visitare il Museo – ha dichiarato – per mettere insieme un progetto da attuare nella nostra Augusta. Un museo che illustri la nostra identità attraverso le sezioni della pesca, della salina, della religiosità popolare, della marineria, delle fornaci, tutti aspetti che nel tempo hanno forgiato l’immagine della città. Sono certo che lavorando in sintonia con tutti i portatori di interesse, riusciremo nel nostro obiettivo di custodire la memoria affinché i saperi non vadano perduti. Un museo che attraverso pannelli esplicativi, foto d’epoca, documenti, manifesti, oltre ai moderni strumenti multimediali offra uno strumento formativo e di informazione per quanti si accingono a conoscere il patrimonio materiale e immateriale della città e del territorio”.

“Mi auguro che eventi formativi come questo workshop richiamino l’interesse della cittadinanza per rafforzare quel senso di appartenenza più volte richiamato. A quanti si sono prodigati nell’organizzazione esprimo la mia gratitudine con l’invito a cogliere i suggerimenti che provengono dall’utenza e dai docenti che abbiamo invitato e che permettono di migliorare il servizio nell’ottica di offrire occasioni di formazione e conoscenza utili per realizzare nella nostra città i progetti che ci siamo prefissati”– ha commentato il sindaco Giuseppe Di Mare.