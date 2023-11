Augusta, a scuola di scherma con gli alunni del Corbino

Si è concluso con un’esibizione finale dei piccoli schermidori alla presenza della dirigente scolastica, Maria Giovanna Sergi il progetto “La mia scuola promuove la scherma” che si è svolto nei locali del plesso “17 luglio 1943” del secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino”.

Approvato dal ministero dell’Istruzione, Sport e salute e dal Comitato italiano paraolimpico che hanno valutato positivamente la proposta progettuale della Federazione italiana scherma che ad Augusta è rappresentata dall’asd Scherma Augusta il corso è stato realizzato in sinergia con il partner Fis “Kinder Joy of Moving” e si è avvalso di un kit contenente maschere, fioretti di plastica e una sacca da scherma utilizzate durante le lezioni e rimaste in dotazione alla scuola.

Avviato a gennaio, il progetto si è svolto interamente a Brucoli ed è stato aperto sia ad alunni della scuola primaria che della secondaria di I grado che sono stati guidati dal tecnico federale Gianni Cannata e dalla dottoressa in Scienze motorie Daniela Sirugo.

Le lezioni si sono svolte il mercoledì ed il venerdì in orario extra-curriculare grazie anche alla disponibilità dell’insegnante referente del progetto Antonia Zoncheddu e delle collaboratrici scolastiche Maria Abramo e Domenica La Ferla. Come fa sapere la scuola, il progetto che auspica possa ripetersi anche nel prossimo anno, ha riscontrato il plauso dei genitori.