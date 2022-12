Augusta, a Palazzo San Biagio il sollevatore disabili non funziona: presidente “Il faro” non può salire al primo piano

Palazzo San Biagio off limits per i disabili che non possono utilizzare il sollevatore per salire al primo piano perché non funziona. A provarlo, suo malgrado, è stato giovedì sera Giovanni Spadaro, presidente dell’associazione sportiva disabili “Il faro” che, impossibilito a salire a piedi le numerose scale che portano alla sala “Liggeri”, non ha potuto assistere alla consegna di un attestato alla figlia undicenne, che con la scuola ha partecipato ad un progetto scolastico patrocinato dal Comune e finanziato dal ministero per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità. Ed è stato costretto ad andare via.

“Quando sono arrivato c’era un dipendente comunale che, dispiaciuto, mi ha detto che il sollevatore non funzionava e che lo avrebbe segnalato per farlo sistemare, intanto io sono dovuto andare via. – ha raccontato – È una sede pubblica, non mi sembra giusto che non sia accessibile a tutti, a maggior ragione che c’era una manifestazione pubblica con mia figlia per un progetto tra l’altro, patrocinato dal Comune. Se non funziona il sollevatore lo si deve vedere prima, se è un evento pubblico deve essere pubblico per tutti”.

È già la seconda volta, negli ultimi mesi, che a Spadaro succede di non trovare funzionante il sollevatore e non poter accedere a palazzo san Biagio. “La stessa cosa è successa un paio di mesi fa per un’altra manifestazione, e allora mi chiedo: è una norma? Una regola? Mi auguro che non accada più e si aggiusti il sollevatore – conclude- perché è veramente antipatico arrivare là e non poter salire”.