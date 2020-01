Augusta, a fuoco una Fiat 500. Intervengono i Vigili del fuoco

Un principio d’ incendio ad un’automobile si è verificato, nella tarda mattinata di oggi, in via delle Saline, sotto uno dei piloni del viadotto Federico II di Svevia che di solito viene usato come parcheggio. Ad andare in fiamme, probabilmente per cause accidentali, è stata una Fiat 500 rossa che si è incenerita soprattutto nella parte anteriore, da dove si sarebbe sviluppato il rogo che ha creato un grosso fumo nero.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di contrada Balate e anche i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno effettuato i rilievi del caso.