Augusta, a fuoco auto in corsa: intervengono i Vigili del fuoco

Stava guidando la sua automobile e stava andando, come ogni giorno, al lavoro quando improvvisamente il mezzo si è incendiato. Brutta disavventura questa mattina, intorno alle sette, per il conducente che, appena ha visto uscire il fumo dal motore della sua macchina, ha avuto la prontezza di fermarsi a bordo strada, mettendosi in salvo.

Il fatto è successo in contrada Cozzo Filonero, a pochi metri da una stazione di servizio. Per spegnere le fiamme sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco.