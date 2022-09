Augusta a bocca asciutta anche questa volta: nulla di fatto per uno scranno all’Ars

Augusta non avrà un suo deputato all’Assemblea regionale siciliana. Neanche questa volta. Dopo il nulla di fatto a Camera e Senato con la mancata elezione di Cettina Di Pietro e Pino Pisani del Movimento 5 stelle, -anche se i dati ufficiali non sono ancora definiti- appare chiaro che nessun augustano approderà a Palermo.

Non ce l’ha fatta a conquistare i voti necessari per arrivare secondo nella lista e poter aspirare ad uno scranno a palazzo dei Normanni – sempre che il recordman di voti di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, scelga di volare a Roma e optare per il seggio conquistato alla Camera lasciando libero un posto all’Ars –Pietro Forestiere, candidato con Fratelli d’Italia, né hanno fatto di meglio Deborah Marino (Prima l’italia), Manuel Mangano, attuale consigliere comunale di opposizione in corsa con Azione – Italia viva e Marco Bertoni, che ha portato ad Augusta il candidato a presidente della Regione arrivato secondo Cateno De Luca, con cui era in corsa in una delle sue liste. Ci ha sperato fino all’ultimo, fino a stamattina quando ancora non si sapeva se sarebbe scattato il seggio alla sua lista.

Anche questa volta gli augustani – e la politica locale- non si sono smentiti e piuttosto che dare fiducia ad un proprio rappresentante megarese hanno puntato su altro, come sempre finora è successo. Per quella per certi versi “innaturale”, ma tuttavia democratica, tendenza a votare, sempre e comunque, oltre la Porta spagnola piuttosto che qualcuno del proprio territorio, cosicchè oggi, ma anche ieri, di parlamentari regionali augustani non c’è neanche l’ombra.

Perché se nei 41 seggi megaresi dove hanno votato i suoi concittadini Marino si sarebbe fermata ad appena 158 voti, Mangano a 398 voti e Bertoni a 355, meglio, ma davvero di pochissimo, è andata a Forestiere che di voti ne avrebbe avuti, in casa sua, 823.

Appena una manciata, ovviamente insufficiente a sperare in alcunchè, meno del candidato originario di Sortino, Auteri che dovrebbe essere eletto in caso di rinuncia di Cannata. E che, correndo nella stessa lista della futura premier Giorgia Meloni, avrebbe “pescato” qui ad Augusta fino a 1162 preferenze, appoggiato pare da parte dell’attuale amministrazione vicina a Fratelli d’Italia.

Come dire che, pur condividendo idee, partito e posizione politica, si sceglie lo stesso fuori dal territorio comunale, mentre altrove si compattano energie e sforzi e si va dritti al risultato che, anche per questa tornata elettorale, ha lasciato fuori dall’Ars il secondo comune della provincia, dove hanno avuto consensi anche il sindaco di Melilli Giuseppe Carta che avrebbe ottenuto 665 preferenze e Mario Bonomo con 438, entrambi in corsa nell’Mpa, l’ex deputato regionale Enzo Vinciullo (Prima l’Italia) 368, la new entry Riccardo Gennuso (Forza Italia) 351, solo per citare i più votati.

“Siamo ancora in attesa dei risultati definitivi, probabilmente non saranno quelli che auspicavamo, nell’attesa vi ringrazio di cuore per le emozioni che mi avete regalato durante questa campagna elettorale flash– ha scritto su Facebook Mangano- Sono stati 30 giorni straordinari e vivere tutto questo a soli 24 anni non può che essere motivo di grande crescita. Sono finite le elezioni, ma non la nostra voglia e capacità di fare politica, di nuovo in marcia per una Sicilia che merita una bella storia”.