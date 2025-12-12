Augusta, 80° anniversario della nascita di Francesco Morvillo: il 14 dicembre consegna delle Talee dell’Albero del Giudice Falcone

Il prossimo 14 dicembre ricorre l’ottantesimo anniversario della nascita della dottoressa Francesca Morvillo, moglie del giudice Giovanni Falcone e anch’essa vittima della strage di Capaci.

Per commemorare questa ricorrenza, l’Ordine Francescano Secolare di Augusta, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Augusta, promuove un’iniziativa dal forte valore simbolico e civile.

Martedì 16 dicembre una delegazione del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Reggio Calabria, guidata dal comandante tenente colonnello Giuseppe Micalizzi, sarà in città per la consegna delle Talee dell’Albero del Giudice Falcone.

Il programma prevede: Ore 9.30 – Plesso Francesca Morvillo del II I.C. “O.M. Corbino”: accoglienza e custodia della prima talea. Ore 10.30 – Salone di Rappresentanza Rocco Chinnici, Palazzo di Città: incontro con le delegazioni degli Istituti Comprensivi di Augusta e consegna ufficiale delle talee all’OFS e alla città. Alla manifestazione saranno presenti il Sindaco, l’assessore alla pubblica istruzione e altri membri della giunta.

L’iniziativa sarà un momento prezioso per ricordare Francesca Morvillo e tutte le vittime della criminalità organizzata, rinnovando l’impegno verso la cultura della legalità e della memoria.

La piantumazione delle talee offrirà inoltre l’occasione per riflettere sul valore educativo della cura del creato, sulla responsabilità verso l’ambiente e sull’importanza dei gesti concreti nella formazione delle nuove generazioni.

«Nel solco dell’insegnamento di San Francesco, crediamo che la cura del Creato e l’impegno per la giustizia camminino insieme. La cultura della legalità, il rispetto per la terra e la fraternità verso ogni persona sono valori che desideriamo trasmettere ai giovani con semplicità e con gesti concreti. – queste le parole di Vincenza Bellistrì, ministra dell’Ordine Francescano Secolare di Augusta – Piantare queste talee significa rinnovare un impegno comune: custodire la memoria, prendersi cura del territorio e promuovere una società più giusta, armoniosa e capace di futuro».

«Ringrazio l’OFS per l’iniziativa comune che insieme all’assessore Tribulato abbiamo subito sposato – dice il Sindaco Giuseppe Di Mare – La talea che andremo a piantare ha un valore che va oltre la pianta e rappresenta per noi una guida nelle azioni e scelte di ogni giorno».