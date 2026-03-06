Augusta, 8 marzo: le testimonianze di Giovanna Zizzo e Vera Squatrito contro la violenza di genere

Due storie diverse, unite dallo stesso dolore e trasformate in un potente messaggio di impegno civile. In occasione dell’Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, il Centro Antiviolenza Nesea ODV, in collaborazione con il Comune di Augusta, promuove una serie di iniziative dedicate alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere.

Protagoniste assolute del programma saranno Giovanna Zizzo e Vera Squatrito, due madri che hanno trasformato la perdita delle proprie figlie in una battaglia quotidiana per la memoria, la consapevolezza e la responsabilità collettiva.

Le loro testimonianze, rivolte in particolare agli studenti, rappresentano il cuore dell’iniziativa: momenti intensi di ascolto e confronto in cui i giovani saranno guidati a riconoscere i segnali della violenza nelle relazioni, a comprendere il valore del rispetto e a non restare indifferenti.

Accanto alle due donne, interverranno istituzioni, forze dell’ordine, operatori sanitari e professionisti – tra cui psicologi e avvocati – a conferma dell’importanza di una rete solida e condivisa nel contrasto alla violenza. Presente anche l’Asp di Siracusa, impegnata quotidianamente nel supporto alle vittime.

Tra gli appuntamenti più significativi anche la presentazione del libro “Io sono Giordana – il mio nome, la vostra memoria”, firmato da Vera Squatrito, ulteriore occasione di riflessione e approfondimento sul tema.

Il programma si concluderà con un momento di partecipazione collettiva: il “Torneo di Solidarietà di Pallavolo” in Piazza Mattarella, giunto alla sesta edizione, simbolo di una comunità che sceglie di fare rete e promuovere una cultura basata sul rispetto e sulla dignità della persona.

Il Centro Antiviolenza Nesea ODV rinnova il proprio impegno nelle scuole e sul territorio, sottolineando come l’educazione all’affettività sana e alla consapevolezza emotiva rappresenti il primo e più efficace strumento per prevenire ogni forma di violenza.

Un percorso che va oltre la singola ricorrenza e che punta a costruire, giorno dopo giorno, una comunità più consapevole, solidale e attenta ai diritti di tutte e tutti.