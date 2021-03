Augusta, 8 marzo. Donata una panchina rossa al Todaro in ricordo di Francesca Ferraguto

E’ stata dedicata al ricordo di Francesca Ferraguto, la ventiduenne augustana vittima di femminicidio nel 2009 la panchina rossa che da oggi si trova nell’atrio del terzo istituto comprensivo Salvatore Todaro di via Gramsci. Ad averla donata è stato il Kiwanis in collaborazione con la Croce rossa durante una cerimonia che si è tenuta oggi, 8 marzo, in occasione della “Giornata Internazionale della donna” alla presenza di Noemi, sorella di Francesca e della mamma Rosetta Cucinotta, che ha auspicato che “possa servire da monito per tutte quelle ragazze che stanno passando dei momenti difficili”. Alla fine della sobria cerimonia un’alunna della II B le ha donato un poesia scritta insieme ai suoi compagni proprio nel ricordo della ventiduenne strappata brutalmente alla vita dall’ex compagno ora in carcere. “Entrando a scuola ti ricorderemo e ricorderemo a noi stessi che l’amore non è violenza”– ha detto l’alunna sintetizzando l’importanza di educare le nuove generazione al rispetto delle differenze e alla parità di genere, che è poi anche stato l’obiettivo della giornata di sensibilizzazione che ha visto protagonisti anche altri alunni ed alunne che hanno letto brani e poesie contro la violenza ed eseguito alcuni brani musicali al violino.

“Questa panchina sarà per noi una presenza costante per ricordare ogni giorno la tragedia, -ha commentato la dirigente Rita Spada che ha ricordato l’importanza della scuola e della famiglia contro atteggiamenti e stereotipi che vanno sicuramente cambiati- E’ una tematica che porteremo avanti nell’ambito dei progetti di educazione alla legalità, è importante fare rete con le associazioni, il vostro lavoro è importantissimo perchè ci dà delle occasioni formative”.

Il presidente del Kiwanis Francesco Rattizzato ha ricordato che tra le finalità del Kiwanis c’è quella di occuparsi di bambini e di educare alla non violenza e alla differenza di genere, il referente della Croce rossa Biagio Tribulato, ex studente della Todaro negli anni in cui anche Francesca la frequentava ha augurato “a tutti i ragazzi di poter essere testimoni nella vita dei valori veri. Non esitate mai alla denuncia se conoscete qualche caso, sappiate che c’è nel nostro territorio un’associazione che opera a tutela della donna, troverete un appoggio anche con le forze dell’ordine per debellare questo fenomeno” – ha aggiunto, così come l’assessore alle Pari opportunità Tania Patania ha avuto parole di apprezzamento per il lavoro di Nesea, rappresentata oggi dalla vice presidente Stefania D’Agostino: “Il progetto della panchina rossa nelle scuole – ha affermato la vicepresidente- fa parte del nostro programma di educazione e formazione perché il lavoro di Nesea non è solo di accoglienza di donne e minori con 6 donne in media accolte al mese. Oggi è la giornata internazionale della donna e non si può non parlare di violenza e femminicidi perchè i casi ci sono, ma ci sono anche le donne che hanno ruolo importanti. E sono avvocate, magistrate, dirigenti di scuole, garante dei diritti dei minori, sindache, assessore, ministre e presidenti del Senato. Queste scarpette rosse sono un monito di tutte le donne che rappresentano lo stato ma rappresentano anche quelle donne che purtroppo oggi non possono essere con noi”– ha concluso definendo preziosissimo il lavoro delle scuole, che spesso deve collaborare con la famiglia ma anche a volte compensarne l’assenza.

Questa panchina non è stata l’unica ad essere inaugurata oggi nelle scuole augustane, altre due sono state collocate al plesso di via Eroi di Malta del primo istituto comprensivo Principe di Napoli e nel cortile del quarto comprensivo Domenico Costa, da sabato infine un’altra panchina si trova nel plesso “Morvillo” del secondo comprensivo Orso Mario Corbino.