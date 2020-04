Augusta, “753 a.C. Ab urbe condita”: appuntamento con la cultura in streaming, a cura di Nuova acropoli

“753 a.C. Ab urbe condita”. Sarà incentrato sull’anniversario della nascita di Roma, l’ incontro culturale in streaming in programma oggi pomeriggio, alle 18,30, promosso dall’ associazione Nuova Acropoli che presenterà immagini, aneddoti, miti, riti e monumenti legati alla nascita della città eterna. Un modo diverso, ai tempi del coronavirus, per non perdere il tradizionale appuntamento con la cultura che, di solito, aveva luogo nella sede dell’associazione.

“Chi di noi non ama festeggiare il proprio compleanno riunendosi con gli amici e le persone più care in quel giorno così speciale e importante? E come poter mancare ad un appuntamento che a breve ci sarà e che in qualche modo ricorderà il dies natalis di ognuno di noi: l’anno di fondazione della nostra caput mundi? – si legge in una nota dell’associazione che invita gli augustani a seguire l’iniziativa – In questo momento particolare che siamo chiamati a vivere sarà un po’ difficile o meglio impossibile riunirsi o forse no, abbiamo una proposta originale per poterlo fare ma soprattutto una nuova e diversa modalità per non mancare ad una piacevole tradizione che Nuova Acropoli ama proporre al pubblico, i Natali di Roma 2020”.

Il link per il collegamento streaming sarà disponibile sul sito www.nuovaacropoli.it nella sezione “cultura”.