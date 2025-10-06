Augusta, 700 firme per difendere la spiaggetta del Granatello

In appena una settimana la petizione popolare lanciata dal Comitato spontaneo a difesa della spiaggetta del Granatello ha già raccolto 700 firme. L’obiettivo dichiarato è quello di raggiungere quota 1.000 sottoscrizioni, per dare ancora più forza alle richieste dei cittadini.

“Con questa iniziativa – spiegano i portavoce del Comitato, Giuseppe Conca e Concetta Miduri – intendiamo sostenere i provvedimenti già adottati e quelli ancora da adottare in via definitiva dalle istituzioni. Non solo la sospensione dei lavori, già disposta dal sindaco Giuseppe Di Mare, che ci ha anche ricevuti e che ringraziamo, ma soprattutto la revoca della concessione da parte del Demanio Marittimo regionale“.

La richiesta è chiara: evitare la costruzione del pontile e di qualsiasi altro intervento invasivo, mantenendo il sito libero e fruibile dai cittadini, che da circa dieci anni lo frequentano e lo autogestiscono durante la stagione estiva.

Il Comitato ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno già firmato e quanti continueranno a sostenere la causa. “Sabato – annunciano – sarà possibile sottoscrivere la petizione anche presso il gazebo che sarà allestito direttamente alla spiaggetta del Granatello“.