Augusta, 65 mila euro raccolti per aiutare Federico e Gabriele. Domenica “la partita del sorriso”

“Oltre ogni aspettativa, ogni oltre possibile immaginazione… 65. 000 volte grazie. Non riusciremo mai a spiegarvi quanto vi siamo grati. Manca pochissimo, ed è proprio per questo che bisogna unire tutte le forze per raggiungere presto l’obiettivo finale . Non molliamo.” Con queste parole la famiglia di Federico e Gabriele fa sapere che la raccolta fondi, avviata da qualche settimana per aiutare i due fratellini di 12 e 4 anni, ha raggiunto la ragguardevole cifra di 65 mila euro e si avvicina sempre di più ai 100 mila che consentiranno a Gabriele e Federico di potersi sottoporre ad interventi chirurgici in Spagna a causa del midollo ancorato occulto, la rara patologia genetica di cui sono affetti entrambi.

Una importo finale che certamente gli augustani, che si sono sempre dimostrati generosi di fronte a gare di solidarietà, insieme a tanti altri anche di comuni diversi tra cui Caltanissetta, città di origine Barbara Lopiano, della mamma dei bambini, riusciranno a raggiungere.

Tante le iniziative organizzate in questi giorni per contribuire alla raccolta, nelle scuole il primo istituto comprensivo Principe di Napoli ha promosso la “merenda del cuore”, il terzo Salvatore Todaro “La merenda condivisa” e il quarto Domenico Costa la “fiera del dolce”.

Per domenica 12 febbraio, alle 10, è in programma al campo “Sporting club” di contrada Bongiovanni “La partita del sorriso”, quadrangolare benefico di calcetto per raccogliere fondi organizzato dalla Misericordia Augusta in sinergia con i volontari dell’associazione “Teniamoci per mano onlus” distretto di Augusta, i dirigenti della Buzzi Unicem e il Comune di Augusta.