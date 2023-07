Augusta, 5 studenti vincono borsa di studio Intercultura, premiati al Comune

Cinque studenti di Augusta e Lentini hanno vinto una borsa di studio Intercultura per trascorrere un periodo scolastico all’estero. Si tratta di Francesca Di Bartolo, studentessa dell’ istituto tecnico settore economico indirizzo Turismo dell’istituto superiore Arangio Ruiz che partirà per un programma annuale in Irlanda; Alice Perticari, che frequenta il liceo scientifico Megara, che andrà per un anno in Danimarca; Annalisa Fiorenza, allieva del Ruiz, settore economico, indirizzo Turismo, vincitrice di un programma annuale in Thailandia; Dennis Bosco del liceo classico Gorgia Vittorini, che andrà ad Hong Kong per un anno; il lentinese Andrea Caltabiano, studente dell’ Itst “Archimede” di Catania, in partenza per tre mesi in Thailandia. I cinque vincitori, nei giorni scorsi, hanno ricevuto un attestato dai volontari del centro locale di Intercultura Augusta nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici” del Comune, alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare, del vice presidente del Consiglio Biagio Tribulato e del consigliere Paolo Trigilio.

Fanno parte dei circa 2.200 studenti italiani selezionati che prenderanno il volo verso i cinque continenti, grazie alle centinaia di borse di studio, totali o parziali, che Intercultura mette a loro disposizione con il proprio fondo interno o con il contributo di aziende ed enti sponsor del programma. I cinque studenti hanno partecipato a diversi incontri di formazione organizzati dai volontari di Intercultura di Augusta per essere preparati ad affrontare la loro esperienza all’estero, in cui entreranno in contatto con una cultura diversa dalla propria, ospiti di una famiglia e frequentando una scuola locale.

La premiazione, inoltre, è stata anche un’occasione per salutare in modo istituzionale le studentesse straniere, ma a tutti gli effetti ormai siciliane, ospitate in questo anno scolastico da famiglie augustane: Natalia Morales proveniente dagli Usa e Julieta Cuevas dal Cile. “È importante che le istituzioni e le scuole partecipino a momenti come questo che vedono protagonisti i giovani. Le ragazze e i ragazzi sono il nostro futuro, un patrimonio straordinario” – ha commentato Benedetta Nobile, volontaria responsabile invio del Centro locale di Intercultura Augusta, in rappresentanza dell’ istituto superiore Arangio Ruiz, dicendosi grata nel con il sindaco, i consiglieri presenti, il liceo Megara rappresentato dalla docente Paola Di Mare e le insegnanti del Ruiz Francesca Tringali e Nella Mignosa.