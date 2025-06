Augusta, 5 progetti per le scuole presentati dal Comune e finanziati per oltre un milione 200 mila euro

Cinque progetti, per un valore di oltre 1milione 200 mila euro, presentati dal Comune sono stati finanziati con il bando Cse 2025, promosso dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per l’efficientamento energetico di edifici scolastici come i comprensivi Principe di Napoli, ex Todaro, Domenico Costa e plesso Saline, nonché l’edificio dell’ufficio Urbanistica. Si tratta di finanziamenti a fondo perduto, che consentiranno di realizzare interventi

importanti: sostituzione degli infissi, installazione di pompe di calore, relamping (illuminazione a Led), nuovi condizionatori al fine di ridurre i consumi e i costi delle bollette.

Ieri è arrivato il decreto di finanziamento, come fanno sapere il sindaco Giuseppe Di Mare e l’assessore alla Coesione sociale e Formazione Biagio Tribulato, soddisfatti del risultato: “i lavori inizieranno già il mese prossimo con l’obiettivo di permettere ai nostri ragazzi di tornare a settembre in scuole più accoglienti, moderne e sostenibili. Un risultato che – aggiungono-non arriva per caso: nel 2022 Augusta è stato il primo Comune a presentare cinque progetti e ad ottenerne il finanziamento completo. Oggi, nel 2025, la storia si ripete: Augusta ottiene il massimo del finanziamento e rappresenta i Comuni più attenti e virtuosi dell’intera Sicilia. In soli due anni, questa amministrazione ha efficientato ben nove scuole e un edificio pubblico”.

Di Mare e Tribulato esprimono gratitudine a chi ha reso possibile quello che definiscono un risultato “straordinario”: Massimo Sulano, rup dei progetti, Sabrina Pustizzi, responsabile Centrale gare, a Claudia Alessi dell’ufficio Lavori Pubblici, che si sono occupate delle gare, all’arcjietto Giuseppe Fabio che coordina i lavori, ai legali Samantha Morale che ha presentato le istanze e Gianluca Galofaro, che ha fornito supporto legale e ha coordinato tutte le fasi operative.

“Augusta cambia passo, ogni giorno. Avevamo detto in campagna elettorale che non avremmo sprecato neanche un euro e così è. Adesso il Comune di Augusta ha ottenuto il massimo dei finanziamenti messi a disposizione dei Comuni, anzi, il Comune di Augusta è tra i primi nella regione Sicilia per numero di progetti finanziati e per importi ricevuti. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. C’è un futuro per Augusta e stiamo iniziando a vederlo” – concludono sindaco e vicesindaco.