Augusta, 46enne “passa” dai domiciliari al carcere

Cronaca · Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Augusta hanno arrestato e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, un 46enne, con precedenti per reati contro il patrimonio, in esecuzione di un’ordinanza del Tribunale di Termini Imerese che ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con il carcere.

L’uomo era già stato sottoposto agli arresti domiciliari poiché ritenuto responsabile di due truffe commesse il 15 e il 16 giugno ad Augusta e Petralia Sottana, in danno di anziani con il cd. metodo del finto Carabiniere, tuttavia, a causa delle continue violazioni alle prescrizioni cui era sottoposto è stato segnalato dai Carabinieri all’Autorità Giudiziaria che ha disposto l’aggravamento della misura cautelare.