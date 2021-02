Augusta, 46enne arrestato per evasione dai domiciliari: gli agenti trovano in casa anche due revolver

È stato arrestato per evasione dai domiciliari ma anche denunciato per detenzione abusiva di armi Antonio Lanzafame 46enne già noto alle forze dell’ordine che da ieri si trova la casa circondariale di Cavadonna, a Siracusa. È stato raggiunto da un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte di Appello di Catania e richiesta dal commissariato di Augusta, che lo ha eseguito ieri pomeriggio.

Già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla caserma dei Carabinieri di Augusta per detenzione a spaccio di sostanze stupefacenti, Lanzafame era poi stato collocato agli arresti domiciliari in seguito alle numerose violazioni alla misura contestate dai militari che sarebbero proseguito nonostante al restrizioni imposte. Come riferisce la polizia di Augusta, infatti, durante uno dei controlli effettuati a quanti sono ristretti in casa, nella sera del 3 febbraio scorso gli agenti hanno accertato che, sebbene agli arresti domiciliari da poche ore, Lanzafame non si trovava nella propria abitazione essendo evaso poco dopo il collocamento nel proprio appartamento.

Da qui la richiesta dell’aggravamento della misura in atto che, “alla luce della segnalazione, ritenendo il fatto di rilevante gravità atteso che il soggetto si allontanato dall’abitazione per un consistente arco temporale, ritenendo il Lanzafame non in grado di ottemperare alle disposizioni, disponeva la sua traduzione in carcere”.

Prima di portarlo in carcere e durante la perquisizione personale e domiciliare gli agenti hanno anche rinvenuto nella sua disponibilità 2 revolver a salve, prive del tappo rosso che le rende distinguibili da armi vere, insieme a diverse cartucce vere calibro 7,65 che facevano scattare anche la denuncia per detenzione abusiva di armi.