Augusta, 40° anniversario della “strage della circonvallazione”, Libera presenta una grafic novel

In occasione del 40° anniversario della “strage della circonvallazione” in cui furono uccisi, a Palermo, i carabinieri Silvano Franzolin, Luigi Di Barca e Salvatore Raiti, originario di Rosolini, sarà presentato mercoledì 20 luglio la graphic novel “Più forti della mafia” profilo di 11 vittime innocenti, a cura dei giornalisti Aldo Mantineo e Francesco Nania. Interverranno i due autori e Giovanna Raiti, che ricorderà suo fratello Salvatore, giovane vittima di quella strage.

L’appuntamento è alle 18 a palazzo San Biagio, l’iniziativa si propone di “rinnovare pratiche di legalità, promuovendo momenti di commemorazione che contribuiscano a fortificare i valori del vivere in comunità, con l’intento di realizzare una società diversa, più giusta. Nel perseguire queste finalità l’associazione – si legge in una nota- Libera non si attiva in solitudine, ma all’interno di un significativo tessuto di relazioni, attraverso le quali sostenere, arricchire ed implementare il proprio agire. Promuove, quindi, questa attività invitando a partecipare istituzioni, associazioni e cittadini”.