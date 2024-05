Augusta, 4 referendum della Cgil sul lavoro: prosegue la raccolta firme

Continua la raccolta firme della Camera del lavoro-Cgil per i 4 referendum sul lavoro promossi dalla che è già partita nei giorni scorsi nella sede del sindacato e nei luoghi di lavoro ma anche con un banchetto fra le vie cittadine. A partire da oggi 27 maggio, proseguirà per 2 ore al giorno, al mercato del Sacro cuore dalle 10 alle 12 e in via Garibaldi dalle 18,30 alle 20, 30.

Per i promotori le 500.000 firme che occorrono per ottenere che si facciano i 4 referendum a beneficio di tutti i lavoratori “smonterranno alcune leggi che hanno portato ad un lavoro fatto di precarietà e privo di sicurezza”.