Augusta, “4 bracciate tra Brucoli e il Faro” per ammirare la costa e sensibilizzare sull’assenza del depuratore

Ammirare e godere della bellezza della costa e dei fondali marini di Augusta, ma anche sensibilizzare amministratori e cittadini al problema della fruibilità del mare quale fonte di reddito per chi non ha un lavoro, alla problematica ambientale e come fonte di benessere e di attività e manifestazioni sportive ormai quasi assenti. Questo l’obiettivo della nuotata “4 bracciate tra il borgo di Brucoli e il Faro S. Croce ammirando la costa di Augusta” che si è svolta l’altro ieri e anche quest’anno con partenza ai pontili di Brucoli per concludere nella zona balenare più amata del Faro.

Non una semplice nuotata, ma neanche una gara alla quale hanno preso parte molti appassionati di nuoto in acque libere, triatleti, nuotatori e amatori come Ennio Salerno (tesserato con la Just triathlon e Atletica Augusta), Dario Fazio (Just Triathlon e Athon Augusta Asd), Sergio Lombardo veterano del nuoto in acque libere, Agostino Incari, tesserato Athon e con la Megara tunning con il compagno di squadra della stessa società neroverde Giuseppe Dragà, Claudio Castorina (Athon Augusta), Salvo Castello triatleta allenato da Ennio Salerno come pure Elvira Monticciolo, l’amatore Marco Messina, e l’ex podista Carmelo Morello.

Ad accompagnarli in canoa Gigi Grasso, appassionato tra le altre cose di nuoto in acque libere ed Elio Crocetta, Francesca Guadalascara, Flaminia Bonavera che si è prestata in canoa pur essendo allenata nel triathlon da Ennio Salerno, il padre Sergio Bonavera, e Samuele Monticelli, giovane triatleta allenato da Ennio Salerno.

Lo scopo principale, come l’anno precedente, è stato appunto anche quello di riaccendere i riflettori sulla mancanza del depuratore ad Augusta che porterebbe solo benefici al territorio se si pensa che “luoghi quali Avola in seguito alla depurazione delle acque hanno avuto una grossa svolta economica con la nascita di nuove attività e l’aumentare immediato dell’interesse turistico – dicono i promotori dell’iniziativa- Purtroppo a distanza di un anno la situazione del mare e delle coste di Augusta è identica e nulla è cambiato nonostante le promesse delle pubbliche amministrazioni sia in termini di depurazione delle acque che in termini di sicurezza delle coste per il rischio di frane”.

Augusta resta ancora nel 2021 “un’isola senza mare”, “nell’inerzia di tutti i cittadini che sembrano rassegnati a questo stato di cose e non manifestano alcun dissenso e della pubblica amministrazione rassegnata dal canto suo alle farraginose procedure per l’appalto dei lavori e alle promesse del commissario nazionale. Ogni responsabile dell’appalto dei lavori non è mai riuscito a finire il proprio compito per poi lasciare l’incombenza al successivo amministratore o commissario di turno”. E questo mentre per i partecipanti alla nuotata, la depurazione delle acque dovrebbe essere la battaglia madre dei politici locali, “stranamente trascurata in favore di altri interessi che se pur importanti non avrebbero lo stesso impatto sul territorio”.

La nuotata infine, quest’anno è stata anche l’occasione per promuovere la nascita di una nuova società sportiva di Triathlon che manca ad Augusta e vuole diventare in futuro uno degli eventi fondamentali di aggregazione sportiva come lo è stato in queste due edizioni e una delle numerose attività sul territorio che la neonata società di triathlon vorrà proporre.