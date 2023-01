Augusta, 36 stalli “rosa” per la sosta e per disabili: il Comune ottiene i fondi

Ventitrè mila euro per parcheggi gratuiti riservati ai veicoli al servizio di persone con disabilità motoria e dei cosiddetti “stalli rosa”, ossia gli spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni. E’ quanto ha ottenuto l’amministrazione comunale che ha vinto il contributo, interamente liquidato da pochissimi giorni, dopo aver partecipato ad un bando seguito dall’assessore Innovazione e progetti per la sostenibilità insieme al comandante dei Vigili urbani, Salvatore Daidone.

“Adesso possiamo dar seguito alla concreta istituzione di 36 stalli rosa in tutta la città, mantenendo la promessa che – ha detto Sicari- avevo preso con gli elettori due anni fa, anche per tutelare le giovani famiglie che per la prima volta vedranno riconosciuto un sano diritto alla mobilità attraverso uno strumento di civilità degno di una città come Augusta. Gli stalli sorgeranno su tutto il territorio comunale: Piazza d’Astorga, Giardini pubblici, piazza Fontana, viale Eroi di Malta, Brucoli, via Roma, via Principe Umberto, Faro Santa Croce, pressi del cosiddetto Campo Palma, ospedale Muscatello, viale Italia, via Lavaggi, piazza Sant’ Andrea sono le aree individuate dove tra qualche settimana inizieranno i lavori per istituire gli stalli rosa che, ricordo, saranno gratuiti”.

“La nostra amministrazione del fare anche stavolta non perde un euro per la propria città. Con questa misura intendiamo promuovere la mobilità urbana ed extra-urbana tutelando persone disabili e neo genitori. Si tratta di un importante passo in avanti per la nostra città”– ha commentato Il sindaco Giuseppe Di Mare