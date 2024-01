Augusta, 36 stalli rosa gratuiti per donne incinte e genitori con a bordo bimbi fino a 2 anni

Saranno realizzati nei prossimi giorni 36 stalli di sosta rosa gratuiti riservati a veicoli con donne in stato di gravidanza o a genitori con a bordo bambini da 0 a 2 anni. Si tratta di un progetto di mobilità urbana finanziato dalla legge 178 del 30 dicembre 2020, il Comune ha partecipato ad un bando ottenendo 23 mila euro e ha da poco emanato l’apposita ordinanza di Polizia municipale per individuare le aree che si trovano nelle arterie di maggiore concentrazione di traffico, nonché contigui a zone commerciali o mercatali dove verranno apposti i segnali ad hoc: uno in piazza d’Astorga, 5 ai Giardini pubblici, 2 nei pressi di piazza Fontana, 2 nell’area a parcheggio nei pressi di viale Eroi di Malta, 4 a Brucoli, tra via Libertà e l’area a parcheggio di via Canale, 1 in via Roma, nei pressi di palazzo San Biagio, 3 in via Principe Umberto, in prossimità delle farmacie che insistono sulla strada, 2 al Faro Santa Croce, 2 nell’area a posteggio nei pressi del “campo Palma”, 2 nei pressi dell’ospedale Muscatello, 3 in viale Italia, 3 in via Lavaggi, 1 in piazza Sant’ Andrea, nell’area a parcheggio nei pressi delle Poste, 1 ciascuno in via Sacro cuore, via Soccorso, viale Risorgimento, via Caracciolo e via Ponente, vicino area mercatale.

“Nulla in contrario, è un segnale di civiltà e di emancipazione se, contestualmente agli stalli, si fossero creati anche le aree di parcheggio, il piano del traffico urbano, che si chiede da anni, malgrado già siano stati pagati migliaia di euro a chi l’ha redatto ma, ancora non attivo, ed un servizio urbano efficiente” ,– commenta Mimmo Di Franco, presidente dell’associazione Umberto I che più volte ha sollevato il problema della carenza di spazi per parcheggi che, inevitabilmente, diminuiranno ancora di più con gli stalli rosa che, come quelli per i disabili, dovranno essere fatti rispettare.

Considerando gli stalli disabili, i dehors, i carico/scarico merci, i passi carrabili “e prenotazioni posti abusivi, il cittadino esemplare, tranne chi si arroga il diritto di parcheggiare in zona vietata, perché si sente immune da multe, dovrà cercarsi un parcheggio in zona Monte –prosegue- Sarebbe opportuno, prima di creare gli stalli rosa, avere un censimento dei pass disabili, redigere un piano del traffico urbano, creare aree di parcheggio, sollecitare un servizio urbano efficiente con pulmini che attraversino la città. Poi si potrebbe parlare anche di stalli rosa. Ad Augusta Isola abbiamo 5 strade in verticale (nord-sud) e 7 strade in orizzontale (est-ovest). Considerato che le auto sono parcheggiate anche agli angoli del crocevia, a meno di 5 mt di giorno e di sera anche sui marciapiedi, vuol dire che un centinaio di auto sono in violazione permanente del codice della strada” – conclude