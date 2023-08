Augusta, 350 migranti sbarcati al porto con nave Dattilo della Guardia costiera

Trecentocinquanta migranti sono sbarcati a stamattina alle 8,30 al porto commerciale di Augusta con nave Dattilo della Guardia costiera. Facevano parte di un gruppo di circa 700 migranti, provenienti da Lampedusa per allentare la pressione sull’isola, come ha spiegato all’Agi il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, e come già accaduto in tante altre volte, visto gli altri numeri dell’hotspot dell’isola dove ci sono stati 45 sbarchi in 24 ore e che hanno reso necessario sempre più fare ricorso ai trasferimenti altrove.

Sulla loro collocazione, la prefettura sta “verificando i centri di accoglienza a disposizione” ma se non dovessero essere capienti ci sono delle strutture provvisorie, come quella che si trova al porto megarese.

Il resto dei migranti andrà al porto Catania.