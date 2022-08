Augusta, 320 mila euro per la transizione digitale: il Comune partecipa e vince 4 bandi con il Pnrr

Trecentoventimila euro per la transizione digitale. È la somma complessiva che il Comune di Augusta ha ottenuto partecipando a quattro bandi del ministero per l’Innovazione e la transizione digitale finanziati con il Pnrr. Lo fa sapere l’assessore all’ Innovazione e progetti per la sostenibilità con deleghe al Pnrr e alla Transizione digitale, Rosario Sicari che già nei giorni scorsi aveva avuto notizie di ammissione al finanziamento per alcuni dei fondi in questione, ma solo ieri è arrivata notizia dell’en plein: quattro candidature vincenti su quattro progetti che prevedono, nello specifico, l’abilitazione al cloud per le pubbliche amministrazioni locali per 246.824 euro, l’ adozione della piattaforma PagoPa per 47.346 euro, l’estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale Spid -Cie (14.000 euro) e l’adozione dell’App Io (8.008 euro”.

“Vorrei rimarcare il fatto che la candidatura a questi progetti ha richiesto un’importante scelta politico-amministrativa da parte mia, della quale ho assunto sin da subito ogni responsabilità: rinunciare ad un finanziamento già preso per analoghe tematiche, ma di importo nettamente inferiore, che avrebbe reso incompatibile le candidature del Comune di Augusta ai fondi del Pnrr. –spiega Sicari- Noi abbiamo preferito gettare il cuore oltre l’ostacolo, accettandone il rischio: alla fine, ne eravamo certi, abbiamo vinto e ciò è stato possibile anche grazie all’attento lavoro di tutto il personale dell’ufficio preposto che ringrazio sin da ora”.

“Grazie a questi fondi sarà possibile accelerare ulteriormente il processo di transizione digitale già in atto presso il nostro Comune, – aggiunge il sindaco Giuseppe Di Mare- con l’obiettivo di erogare a strettissimo giro numerosi servizi totalmente online ai nostri cittadini, come il pagamento dei tributi e delle entrate minori, la registrazione a servizi di prenotazione e di segnalazione, l’erogazione di informazioni ufficiali tramite notifiche push sugli smartphone e molto altro. Avevamo promesso che non avremmo perso neanche un euro per la nostra città: grazie ad un lavoro costante e attento da parte dell’intera cabina di regia Pnrr e dell’ assessore Sicari in particolare che ringrazio, la mia amministrazione è in grado di mantenere anche questa promessa nell’interesse esclusivo della collettività”.