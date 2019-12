Augusta, “3 ore per la nostra salute”, ritornano le “magliette bianche” in piazza Duomo domenica pomeriggio

Scenderanno di nuovo in piazza domenica pomeriggio le “magliette bianche” di Augusta, a difesa dell’ ambiente nei territori fortemente inquinati e classificati come Sin come faranno anche altri cittadini di oltre 20 Sin italiani, da Taranto a Gela, da Livorno a Valle del Sacco, da Massa Carrara a, Biancavilla passando, tra gli altri, per Bari, Trieste, Falconara, Val Basento e Milazzo.

A promuovere l’iniziativa ad Augusta, come già a settembre scorso per la prima volta, è il Comitato “Stop Veleni” che dà appuntamento ai cittadini che vorranno indossare una maglietta bianca alle 16 del 22 dicembre in piazza Duomo, per “3 ore per la nostra salute”.

“Questa iniziativa è scaturita dalla voglia di far rinascere i territori dove viviamo – dicono dal Comitato- La caratteristica che distingue le nostre iniziative è rappresentata dalla presenza di semplici cittadini con indosso delle magliette bianche, prive di qualsiasi ulteriore segno distintivo, che presenzieranno pacificamente per i loro diritti in luoghi pubblici o a libero accesso. “Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona”, recita l’articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani, parte del testo complessivo approvato dall’Assemblea generale delle Nazioni unite il 10 dicembre 1984. Chiunque – proseguono– può partecipare ai nostri eventi, in special modo tutti gli abitanti di zone con “criticità ambientali”, stanchi di subire passivamente situazioni che potrebbero forse anche avere ripercussioni sulla propria salute, ledendo così il proprio diritto all’esistenza ed a vivere in condizione di sicurezza, in un ambiente salubre”.

Dieci le richieste avanzate al Governo italiano, alla maggioranza e all’ opposizione di Camera e Senato, alle Regioni interessate ed alle istituzioni competenti come, tra gli altri, cronoprogramma non derogabile per le bonifiche, finanziamenti e responsabilità nella sorveglianza epidemiologica nei Lea e cure gratuite, un coordinamento interforze per controlli sui reati ambientali ed inasprimento delle pene, trasparenza, partecipazione ed educazione ambientale e cambiamento delle politiche produttive.

“Auspichiamo una attuazione in maniera sempre più stringente delle leggi esistenti, con la creazione di nuove, – si legge in un documento- nell’ottica di una nostra maggiore tutela, con un ruolo operativo e di coordinamento del ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare. Chi abita nei siti contaminati o in zone limitrofe, dove potrebbe essere esposto frequentemente a contaminanti pericolosi, cancerogeni e neurotossici, potrebbe forse vivere situazioni inaccettabili per una nazione che vuole dirsi, civile. Chiediamo il rispetto delle norme esistenti e dei procedimenti amministrativi e penali rapidi ed efficaci, affinché il principio “chi inquina paga” sia realmente rispettato e che siano svolte le bonifiche, con ristoro dei danni da parte delle aziende, che dovessero essere individuate come colpevoli. E’ indispensabile varare nuove norme più stringenti. Con il nostro vissuto – conclude– ormai siamo in grado di proporre misure concrete e specifiche, che non farebbero altro che riconoscere le nuove conoscenze scientifiche sull’impatto ambientale e sanitario dell’inquinamento e così contemplare, la maggiore sensibilità ambientale oggi esistente nella popolazione”.