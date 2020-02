Augusta, 2,8 milioni di euro in arrivo per il completamento di 90 alloggi di edilizia residenziale pubblica industrializzata

Due milioni e 800 mila euro per il completamento di 90 alloggi di edilizia residenziale pubblica industrializzata nel comune di Augusta. Lo prevede il decreto del Dipartimento regionale delle Infrastrutture. A darne notizia l’assessore Edy Bandiera che, assieme alla Giunta regionale di Governo, ha riprogrammato le economie provenienti dai fondi ex Gescal finanziando, tra le altre opere, la realizzazione di ben 90 alloggi di edilizia residenziale ad Augusta.

“Purtroppo, l’emergenza abitativa è ancora un problema reale che viene ancor più sentito in ragione della grave crisi economica che sta attraversando Augusta – afferma Edy Bandiera – Non posso che esprimere grande soddisfazione per il risultato raggiunto e per l’impegno profuso dal collega Marco Falcone. Ad Augusta l’attenzione del Governo Musumeci si concretizza, anche oggi, attraverso un importante intervento sul fronte dell’edilizia residenziale pubblica che da certezze a tante famiglie che, da anni, attendono di vedere realizzato il sogno di una loro casa”.