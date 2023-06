Augusta, 25 anni di attività per l’Unitre che ha festeggiato con una cerimonia e un libro

Ha festeggiato, nei giorni scorsi, i 25 anni di attività l’Unitre di Augusta, l’università delle tre età che per l’occasione ha organizzato una cerimonia al teatro comunale “Giuseppe Amato”, riempito di gente di tutte le fasce di età ed abbellito dagli elaborati del laboratorio di arte e pittura diretto dall’insegnante Giuseppina Commendatore. L’evento si è svolto alla presenza delle autorità civili e militari, dei dirigenti scolastici ed insegnanti degli istituti comprensivi Domenico Costa e Orso Mario Corbino e degli istituti superiori Megara e Gaetano Arangio Ruiz ed è stato aperto dal presidente, Salvatore Cannavà, visibilmente emozionato e dalla recita corale della “Preghiera semplice” di San Francesco, adottata quale preghiera ufficiale dell’ associazione e parte integrante della “Carta del socio Unitre di Augusta”.

Sia Cannavà che il segretario, Carmelo Addia, la vice presidente, Anna Lucia Daniele e il presidente emerito e fondatore dell’Unitre Augusta, Giuseppe Caramagno si sono detti grato con quanti in questi 25 anni hanno fatto parte attiva della vita dell’Unitre, Caramagno in particolare, si è soffermato sul grande impegno sociale dell’Unitre che “attraverso l’attuazione e la diffusione dei suoi valori fondanti e cioè cultura, umanità, solidarietà, è riuscita, in questi 25 anni, ad essere associazione di riferimento sul territorio per quelle persone che rientrano nella fascia della terza età e non solo di essi. I soci, grazie all’Unitre e alle sue molteplici attività, hanno avuto, ed hanno, la possibilità di aggiungere anni alla vita e vita agli anni, di vivere più serenamente e cogliere occasioni di utile e piacevole socializzazione”.

Ma non solo, l’Unitre ha saputo intercettare, soddisfare ed unire tutte le fasce di età della popolazione augustana: dai più piccoli (anche i bambini delle scuole dell’infanzia), ai ragazzi in età adolescenziale e oltre, ai più anziani. E la serata di lunedì gli ha dato ragione, vista l’altissima percentuale di giovani presenti all’evento celebrativo.

In occasione del suo 25° compleanno, l’Unitre ha voluto farsi un regalo da donare, a sua volta, alla città di Augusta attraverso un libro celebrativo, dal titolo: “Sognare è volare con i nonni, i nipoti e … gli amici dell’Unitre”, ideato e curato da Franca Morana Caramagno che, nel presentarlo, lo ha definito così l’Unitre: “La nostra associazione è una grande famiglia, paragonabile ad una casa nelle cui stanze circolano nonni, nipoti, amici e parenti che partecipano alla diffusione dei nobili valori dell’Unitre. Essa è una realtà che vive e opera nella nostra città da 25 anni ed oggi vogliamo festeggiarla con un messaggio positivo, sognare per ben sperare”.

Il libro è un insieme di pensieri e messaggi regalati dagli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, dai soci Unitre, dagli amici e parenti dei soci stessi ed è stato impreziosito dai disegni realizzati dall’insegnante Giuseppina Commendatore che ha saputo dare colore ai sogni delle voci che si alternano nel libro, passando dal bianco e nero, al grigio, ai colori sgargianti, alle varie sfumature e tonalità di tutti i colori esistenti. La docente Rista Gabriella, prima lettrice del libro, ha ricordato che “la vita ed i sogni sono fogli di uno stesso libro. Solo sognando e restando fedeli ai nostri sogni, e quindi a noi stessi, riusciremo ad essere migliori e la società potrà, così, essere migliore”.

Durante la serata sono stati letti quattro temi: uno di Bianca Zerbo, di 17 anni del secondo istituto superiore Arangio Ruiz, un altro della quattordicenne Giulia Boellis del liceo Megara, il terzo era di Martina Pavone, di 12 anni, alunna del quarto istituto comprensivo Domenico Costa e l’ultimo del dodicenne Eugenio del secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino. Tutti i ragazzi sono stati accompagnati dai loro docenti di riferimento che hanno ringraziato l’Unitre per l’opportunità di crescita formativa offerta a tutti gli alunni, per aver dato loro nuovamente l’opportunità di esprimere sè stessi con una semplice penna e su un foglio di carta bianca, cosa ormai non più attuale dato l’inserimento della tecnologia anche all’interno delle aule scolastiche.

Il momento di presentazione del libro si è chiuso con l’intonazione da parte di tutti i presenti della canzone che più di tutte incarna il sogno e la speranza: “Volare” o, meglio, “Nel blu dipinto di blu”, sotto la guida del maestro Sebastiano Passanisi e del segretario Carmelo Addia.

Subito dopo, all’interno delle celebrazioni, sono stati premiati i ragazzi delle quinte degli istituti superiori che hanno partecipato al concorso a tavole rotonde indetto dall’Unitre dal titolo: “Il territorio di Augusta, ieri oggi e domani”. Complessivamente 10 ragazzi premiati i cui temi potranno essere letti sul sito Unitre, 5 studenti per ogni istituto. Partendo dal 5° classificato fino al 1° si tratta per il liceo Megara di Mattia Narzisi (5BS), Laura Saia (5BS), Maria Elena Arrigo (5AS), Lorenzo Di Mare (5AC), Arianna Pedone (5BS). Per l’ Arangio Ruiz gli alunni sono: Lorenzo Gabriele Ballariano (4QL), Alessia Passanisi (5AL) Raimondo Di Franco (4QL), Chiara Passanisi (5BL), Benedetta Di Grande (5AL).

Tutti gli alunni hanno ricevuto un attestato di partecipazione ed i primi tre classificati hanno ottenuto un buono premio del valore rispettivamente di 150, 200 e 250 euro. La consegna dei premi è stata affidata al presidente e alla tesoriera Pina Daniele.