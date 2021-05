Augusta, 24 maggio: si celebra oggi la festa del patrono San Domenico

Entra nel vivo oggi la celebrazione religiosa del patrono San Domenico che, per il secondo anno consecutivo, a causa del Covid si svolge solo all’interno della chiesa con tutte le limitazioni imposte dalla pandemia anche in termini di quantità di posti a sedere. E cosi davanti la chiesta, abbellita dalle luminarie e anche dal pannello luminoso raffigurante il miracolo del 24 maggio 1594 della liberazione di Augusta dalle invasioni ottomane, per consentire una maggiore partecipazione è stato installato un maxi schermo all’esterno con diverse sedie che hanno consentito anche a chi non poteva entrare dentro il tempo sacro di partecipare ugualmente alle funzioni religiose di questi giorni che si concluderanno questa sera, alle 19, con la messa presieduta dall’arciprete don Palmiro Prisutto.

Un’altra messa, animata dalla corale polifonica Iubilaeum, alla presenza dei sacerdoti delle varie parrocchie e delle autorità civili e militari, è stata celebrata questa mattina presieduta da padre Giovanni Matera, dell’ Ordine dei frati predicatori. Quest’anno, infatti, ricorre l’ottavo Centenario dalla morte del patriarca San Domenico e si celebra il “Giubileo domenicano”. Partendo dalle ultime parole del santo sul letto di morte -“Abbiate la carità, conservate l’umiltà, possedete la povertà volontaria” don Matera ha sottolineato il suo testamento di pace: “Oggi Domenico ci può indicare la passione per la verità, ci deve aiutare ad essere coerenti nella vita, con una coerenza imposta con l’esempio. – ha detto- Chiediamo a San Domenico di benedire questa città, questa comunità, preghiamo perchè ci dia la forza di imitarlo”.

Il sindaco Giuseppe Di Mare ha offerto un cero votivo al santo patrono perché protegga e custodisca Augusta mentre il presidente del Consiglio comunale Marco Stella, in rappresentanza dei consiglieri, ha donato un omaggio floreale. Il simulacro del santo rimarrà esposto davanti all’altare fino a lunedì 31 maggio