Augusta, 215 mila euro di fondi regionali ancora non erogati, il consigliere Triberio sollecita la distribuzione

Non sono stati ancora distribuiti agli aventi diritto i buoni regionali assegnati nei mesi scorsi dalla Regione al Comune come misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da covid- 19 per una somma di più di 215 mila euro. A sollecitarne la distribuzione immediata ai cittadini è il consigliere comunale Triberio Giancarlo che lo ha già chiesto agli assessori alle Politiche sociali e familiari la necessità sottolineando come questi fondi sono essenziali quantomeno a mitigare le necessità più urgenti ed essenziali per gli augustani in difficoltà e maggiormente esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da covid- 19.

“I nostri concittadini – aggiunge Triberio- avranno così la possibilità di fare la spesa, pagare anche prodotti farmaceutici ed altre necessità e passare le festività natalizie e di fine anno in maniera più serena. Al contempo si potrà aiutare anche le attività commerciali presenti nel nostro territorio, anche loro in difficoltà in questa situazione, liberando risorse economiche. Non possiamo lasciare soli, anche in questa seconda ondata, i nostri concittadini più bisognosi, coloro che hanno perso il lavoro e anche le attività commerciali pertanto è necessario ed urgente da parte dell’amministrazione provvedere alla distribuzione celere di questi fondi già disponibili e chiusi nel cassetto prima delle festività natalizie”.