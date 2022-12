Augusta, 2022 agli sgoccioli. Un anno intenso nel racconto quotidiano. Cos’è successo

Il 2022 è ormai agli sgoccioli. Un anno ricco di fatti, notizie ed avvenimenti di cronaca, ma anche di cultura ed attualità che Augustanews, come ormai da più di 5 anni, ha raccontato puntualmente. Ogni giorno sempre in prima linea per informare i lettori gratuitamente con articoli – molti dei quali in esclusiva- che sono stati letti, commentati e condivisi sui social.

Lo ripercorriamo insieme con gli avvenimenti più importanti di ogni mese, che hanno più suscitato interesse gradimento di chi ha letto.

A gennaio il 2022 inizia nel segno della cronaca nera con gli incendi, dolosi, in un autoricambi della Borgata, all’automobile di un consigliere comunale, a due rimessaggi di barche e a due auto per strada, ma anche con il suicidio di un giovane, e la morte, improvvisa, di una giovane maestra. Destano tanto interesse anche il lieto evento del bimbo nato nel salotto di casa, la partecipazione di un’augustana al noto programma di Canale 5 e tre cavalli a passeggio per strada .

A febbraio 15 persone vengono coinvolte in un ‘operazione di polizia per spaccio di droga, le saline Regina diventano improvvisamente marroni, la giunta decide di intitolare uno slargo alla giovane Francesca Ferraguto , al commissariato di polizia si ricorda con una targa il superpoliziotto Pippo Micalizio e un altro augustano si mette in mostra ai “Soliti ignoti”.

A marzo arriva l’attesa nomina del nuovo presidente dell’Autorità portuale, scoppiano i casi delle due gru al porto mai utilizzate che dovranno essere smontate , del fast food di Mc Donald’s che dovrebbe sorgere dietro il Palajonio e contro il quale gli ambientalisti hanno presentato ricorso e della condanna del Comune a garantire ad alunni disabili tutte le ore di Asacom previste.

Ad aprile tra gli articoli più letti c’è il tentato furto notturno di prosciutti in un supermercato, ma anche le due “trombe” della notte del giovedi santo che sarà ricordato anche per il terremoto. Anche ad Augusta si affaccia lo spettro della crisi della zona industriale dopo la guerra in Ucraina e scatta una grande solidarietà per un augustano che ha bisogno di un intervento chirurgico.

A maggio domina ancora una volta la cronaca con l’arresto di un uomo che ha bruciato dei rifiuti, la caduta di un ciclista durante il trofeo San Domenico e la rissa con accoltellamento nei pressi di un esercizio commerciale. Grande interesse tra i nostri lettori ha suscitato anche la storia di un minore egiziano non accompagnato accolto da una famiglia augustana e che si è laureato.

A giugno fa paura una grossa chiazza marrone nella rada, anche se poi si scopre che si tratta di mucillagine, tiene banco la polemica sul campo di padel che il Comune vuole realizzare in una scuola con i fondi dei migranti e una barca piena di migranti arriva fino al Faro Santa Croce.

A luglio risalgono i contagi da covid per poi riscendere, si inaugura un eco-compattatore per il riciclo di bottiglie di plastica e si installano telecamere contro l’abbandono dei rifiuti.

Ad agosto un grosso incendio ad un deposito di rifiuti nella zona industriale tiene tutti con il fiato sospeso, la città piange due giovani vittime della strada, se ne va anche un ex imprenditore di pompe funebri molto noto. Un giovane augustano ballerino professionista laureatosi a San Pietroburgo firma il suo primo contratto con una compagnia di ballo internazionale, scoppia la polemica della cabina elettrica all’interno della villa comunale.

Settembre, mese di elezioni: nessuno scranno al Parlamento e all’Ars per gli augustani in corsa, il Tar di Catania respinge il ricorso degli ambientalisti contro il McDonald’s alla Borgata. Iniziano finalmente gli attesi lavori di messa in sicurezza e realizzazione del nuovo campo sportivo, si decide per lo spostamento della cabina elettrica della villa.

Ottobre è ricordato per l’episodio di aggressione denunciato sui social e alla polizia dal sindaco e smentito dal presunto aggressore, ma anche per l’intervento d’urgenza, in contemporanea all’ospedale, su due ragazzini coinvolti in un incidente stradale. La notizia, in esclusiva, di una studentessa che si diploma con 98, richiede l’accesso agli atti e ottiene 100 è la più letta del 2022 e ha fatto il giro del web, ripresa anche da altri giornali specializzati.

A novembre un gruppo di amanti della spiaggetta Granatello fa sentire la propria voce con un sit- in spontaneo, iniziano gli attesi lavori di ristrutturazione del Pajaonio e Augusta ritorna indietro nel tempo con le riprese di un docu-film su Max Corvo. Grande interesse suscita anche il libro di memorie di un vecchio pescatore augustano.

Dicembre si chiude con l’annuncio che il terminal container sarà spostato da Catania ad Augusta, con la notizia di un uomo incappucciato messo in fuga al cantiere del campo sportivo dalla video sorveglianza e con il tradizionale torneo “del cuore” nel ricordo di un giovane vittima della strada.