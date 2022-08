Augusta, 200 migranti sbarcati alla nuova darsena, soccorsi dalla Capitaneria di porto

Sono stati trasferiti nei centri di accoglienza ieri pomeriggio i circa 200 migranti sbarcati domenica pomeriggio alla nuova darsena della rada megarese. Facevano parte di un gruppo più numeroso di circa 600 persone, per lo più siriani, egiziani e iracheni che sarebbero partiti da Tobruk, in Libia, il 17 agosto scorso a bordo di un peschereccio e che sono stati intercettati in mezzo al mare ieri.

A soccorrerli è stata la Capitaneria di porto, il gruppo invece del porto commerciale è stato trasferito eccezionalmente alla nuova darsena, praticamente accanto la sede della Guardia costiera: “contestualmente c’era lo sbarco a Portopalo e non si potevano effettuare altrimenti le operazioni, così piuttosto che lasciarli in mare si è deciso per il trasferimento alla nuova darsena, dove sono state montate le tende e dove hanno trascorso la notte. Qui sono state effettuate tutte le procedure di identificazione e i migranti sono stati trasferiti nel pomeriggio”- ha fatto sapere ieri l sindaco Giuseppe Di Mare.

Tra di loro molti giovani e donne, qualcuno è stato portato in ospedale ma in generale le condizioni dei migranti sono buone.