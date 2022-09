Augusta, 20 mila euro per indagini geologiche nel terreno di via Aldo Moro, il sindaco replica a Triberio

“Come sempre il consigliere è confuso e non riesce a leggere bene le carte dell’amministrazione comunale, né ad essere persona sopra le parti, ma sempre e solo di parte. ci racconti lui e le amministrazioni che ha sempre appoggiato cosa c’è nel sottosuolo di quell’area”. Il sindaco Giuseppe Di Mare replica al consigliere di opposizione Giancarlo Triberio, che ieri aveva contestato l’incarico di quasi 20 mila euro affidato dall’amministrazione ad un geologo per effettuare indagini nel terreno pubblico tra via Aldo Moro e Corso Sicilia dove dovrebbe nascere un fast food di McDonald’s e contro il quale è tuttora pendente un ricorso al Tar di Catania.

“Stiamo facendo delle analisi che non c’entrano niente con il McDonald’s, per capire cosa c’è sotto perchè abbiamo il sospetto che possa esserci qualcosa. –prosegue Di Mare- Il consigliere Triberio che ha appoggiato tutte le amministrazioni che si sono succedute in questa città, prima della mia, ci racconti o si faccia raccontare se li sotto e è tutto ok o se c’è qualcosa che dobbiamo sapere. E’ un’indagine fondamentale per poter stare sereni e tranquilli che lì sotto è tutto regolare”. L’area non è distante dall’ex campo sportivo “Fontana” che fu chiuso nel 2005 per la presenza di ceneri di pirite nel sottosuolo e per il quale, da qualche giorno sono partiti gli attesi lavori di messa in sicurezza.

Sul “Cura Augusta”, inoltre, il primo cittadino ha aggiunto che diversi dati forniti “non erano corretti. Ieri i primi 50 sono stati mandati per effettuare il pagamento. Noi stiamo da sempre con la città e la città ce lo ha anche riconosciuto, non abbiamo mai avuto ruoli di governo e questa città la cambiamo nei dieci anni che ci aspettano”.