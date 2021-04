Augusta, 15 pacchi solidali per famiglie più bisognose donate dalla Coldiretti

Quindici pacchi solidali da distribuire alle famiglie più bisognose sono stati donati dalla Coldiretti al Comune di Augusta. La consegna è avvenuta ieri alla presenza del direttore provinciale Siracusa-Ragusa della Coldiretti, Calogero Fasulo e del sindaco Peppe Di Mare e direttamente alla Misericordia, che provvederà alla relativa distribuzione. I pacchi contengono prodotti 100% made in Italy, come pasta e riso, parmigiano reggiano e grana padano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, tonno sott’olio, dolci e colombe pasquali, stinchi, cotechini e prosciutti, carne, latte, panna da cucina, zucchero, olio extra vergine di oliva, legumi e formaggi fra caciotte e pecorino.

“Ringrazio Coldiretti per questa iniziativa – ha detto il sindaco, Giuseppe Di Mare – che da un lato rappresenta un segnale di speranza in questa settimana che ci porta alle festività pasquali, dall’altro ribadisce il grande cuore e l’importanza di tante aziende che contribuiscono a rappresentare il made in Italy non soltanto nel nostro paese.

Insieme a tutte le iniziative già intraprese, come la distribuzione dei buoni alimentari, questa rappresenta un segnale tangibile in questo particolare periodo, per tutti i cittadini in difficoltà”.