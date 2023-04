Augusta, 15 lavoratori in “nero” in cantieri edili ed esercizi commerciali

Cinque lavoratori non in regola in un cantiere edile del centro storico, 4 dipendenti mai assunti che lavoravano in un ristorante. Sono le irregolarità in tema di lavoro nero riscontrate ad Augusta dalle Fiamme gialle della Compagnia megarese, che ha svolto una serie di controlli nei confronti di vari esercizi commerciali e cantieri edili ad Augusta e nei Comuni circostanti, finalizzati ad accertare la corretta assunzione del personale impiegato. Durante tali attività i finanzieri hanno scoperto, in totale, 15 lavoratori “in nero”, per i quali non era stata comunicata l’assunzione al Centro dell’impiego.

A seguito delle violazioni riscontrate i titolari delle imprese verbalizzati sono stati segnalati all’Ispettorato territoriale del lavoro e dovranno provvedere alla regolarizzazione dei rapporti lavorativi. In quattro casi, è stata proposta la sospensione dell’attività, in quanto la forza lavoro irregolare superava il 10% del personale impiegato.

Sono in corso accertamenti di natura fiscale ed amministrativa per la verifica della regolarità nei confronti di altre posizioni lavorative. L’attività eseguita testimonia la costante attenzione riservata dalla Guardia di finanza al fenomeno del “lavoro nero” che costituisce piaga per l’intero sistema economico perché sottrae risorse all’erario, mina gli interessi dei lavoratori, spesso sfruttati, e consente una competizione sleale con le imprese oneste.