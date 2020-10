Augusta, 130 tonnellate di rottami ferrosi sequestrati dalla Guardia Costiera

Militari della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta, unitamente a personale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, appartenente agli Uffici di Siracusa e di Palermo, hanno sottoposto a sequestro penale due cumuli di rottami ferrosi, ammontanti a circa 130 tonnellate, destinati ad essere imbarcati per l’estero, collocati in due aree, di circa 450 metri quadri, nel porto commerciale di Augusta, site all’interno di un tratto in concessione ad un operatore portuale.

Tali ammassi di rottami sono stati ritenuti essere rifiuti, e quindi non conformi a quanto riportato nella documentazione di accompagnamento. Il titolare della società concessionaria è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. Al medesimo è stata altresì comminata una sanzione amministrativa pari a circa 1.000 euro, per uso difforme dell’area in concessione demaniale.

Rimane sempre alta l’attenzione della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta nelle attività di polizia ambientale, a difesa del territorio ed a tutela della collettività.