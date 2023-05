Augusta, 13 maggio 1943, si celebra la “Giornata della memoria cittadina delle vittime civili e militari”

Ricorre sabato l’80esimo anniversario del bombardamento aereo degli americani su Augusta del 1943 che causò 62 morti, tra cui anche neonati e bambini piccoli e in occasione del quale verrà celebrata la “Giornata della memoria cittadina” istituita dal Comune. Le celebrazioni iniziano alle 9 al secondo istituto comprensivo Corbino con la presentazione del pannello multimediale realizzato gli alunni per la batteria “As 674” che si trova all’interno del plesso scolastico “Laface” di Monte Tauro, alle 10 al cimitero comunale verranno deposti degli omaggi floreali a cura dell’associazione culturale “Lamba doria” all’epigrafe dei caduti dell’ “Unpa” e del finanziere Pietro Tomai Pitinca.

Alle 12,50 in ricordo delle vittime militari e civili suoneranno le campane e le sirene delle navi del porto e la cittadinanza è invitata ad osservare un minuto di silenzio. Alle 19 in chiesa Madre, l’amministratore parrocchiale Alfio Scapellato presiederà una liturgia in suffragio delle vittime del bombardamento. Interverranno le autorità civili e militari, laicati, associazioni religiose e del volontariato. La liturgia sarà animata dalla corale polifonica “Euterpe” diretto dal maestro Rosy Messina, al termine una corona d’alloro sarà deposta al memoriale dei caduti di piazza San Domenico.

Domani, venerdì 12 maggio, sono inoltre in programma di mattina una visita guidata al museo della Piazzaforte e di pomeriggio, alle 17, nel salone di rappresentanza del Comune alla conferenza sul progetto di valorizzazione della batteria antiaerea S674 che si trova all’interno del plesso del secondo istituto comprensivo Corbino. Previsti i saluti del sindaco Giuseppe Di Mare, degli assessori alla Cultura Pino Carrabino e alle Politiche dell’Istruzione Ombretta Tringali e della dirigente Maria Giovanna Sergi, interverranno Antonello Forestiere, direttore del Museo della Piazzaforte, il collaboratore Domenico Collorasi e l’architetto Graziano Riera.