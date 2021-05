Augusta, 13 maggio 1943, si celebra domani la “Giornata della memoria cittadina”

Ricorre domani il 78° anniversario del bombardamento aereo sulla Augusta in occasione del quale verrà celebrata la “Giornata della memoria delle vittime civili e militari di Augusta nel secondo conflitto mondiale” istituita dal Comune nel 2011. In programma diversi appuntamenti promossi dall’assessorato alla Cultura, si inizia alle 9 al secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino, plesso “Francesco La Face” con la presentazione dell’intervento conservativo della “Batteria contraerea A.S. 674” a cura del Museo della Piazzaforte, si prosegue alle 10.30 con la dedicazione di piazza 13 Maggio 1943 dello slargo di via Soccorso, alla Borgata.

Alle 12 nella chiesa di San Domenico l’arciprete don Palmiro Prisutto celebrerà una messa in suffragio delle vittime del bombardamento a cui seguirà 12.50 la deposizione di una corona d’alloro al memoriale dei Caduti della piazza attigua alla chiesa del patrono.

Alle 17.30 si potrà partecipare ad una visita guidata al Museo della Piazzaforte e alle 18 nel salone di rappresentanza del Municipio alla conversazione sul libro “Augustani per la difesa di Augusta”. Donazione di un carteggio per il “Fondo 13 maggio 1943” a cura di Alberto Moscuzza, presidente dell’associazione culturale “Lamba Doria” che inoltre, per venerdì 14 maggio, al cimitero comunale ha promosso la commemorazione del guardia scelto di Finanza mare Pietro Tomai Pitinica, caduto eroicamente il 13 maggio 1943

“Pagine dolorose come queste non possono essere dimenticate – dice l’assessore Pino Carrabino- e ciascuno di noi ha il dovere di trasmettere il ricordo alle future generazioni, a testimonianza del coraggio e dell’orgoglio con cui gli augustani riuscirono a risollevarsi, a tornare alla vita, a far rivivere la nostra città. Nella piena consapevolezza di quanto sia importante vivificare il ricordo dei caduti attraverso un segno eretto in un sito particolarmente caro alla comunità, invitiamo tutta la cittadinanza a celebrare questa ricorrenza con la finalità di esprimere il riconoscimento della Città per i suoi caduti, per quanti operano in difesa dei diritti umani e per il valore della pace e della libertà”.

La cittadinanza è invitata a partecipare nel rispetto delle prescrizioni dell’emergenza Covid-19, con l’obbligo di indossare la mascherina e di rispettare le distanze di sicurezza, evitando la formazione di assembramenti.