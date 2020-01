Augusta, 12 mila euro di gettoni devoluti dai consiglieri Tribulato e Pasqua. Pronta una lista di Attivamente per le amministrative

Circa dodicimila mila euro devoluti, in questi quasi 5 anni di attività consiliare, come gettoni di presenza dei consiglieri comunali di Attivamente che sono pronti a scendere in campo alle prossime amministrative con una propria lista, non escludendo anche di esprimere un candidato a sindaco.

Di questo si è parlato stamattina alla tradizionale conferenza stampa di fine anno, slittata di qualche giorno, dei due consiglieri comunali Biagio Tribulato ed Angelo Pasqua che hanno esordito ricordando che la loro scelta di donare, per intero, il gettone di presenza dei consigli comunali e commissioni consiliari è nata all’indomani della loro elezione e terminerà adesso proprio perchè è iniziata la nuova campagna elettorale.

“All’inizio avevamo chiesto al Comune di mettere i nostri soldi da parte in un capitolo specifico del bilancio da destinare alla mensa nelle scuole ma – hanno detto- questo non è mai stato fatto per cui abbiamo deciso di destinare i nostri fondi ad attività sociale, sportivo e culturale meritevoli di tutela del territorio e abbandonati dall’amministrazione”.

Si va dal contributo alla banda musicale di Augusta, all’ associazione di disabili Il faro per l’ acquisto di attrezzature per le loro attività in piscina, alla festa di San Nicola a Brucoli e del patrono, San Domenico. Il sostegno è andato anche al Comitato dei commercianti per le loro attività di rivalutazione del centro storico sia durante le feste natalizie che a Carnevale, ad Intercultura per i ragazzi stranieri ospiti delle famiglie, alla squadra di baskin del Ruiz, alla ricostruzione della sede degli scout della parrocchia Santa lucia devastata da un incendio, all’acquisto di 200 secchielli al cimitero e di stufe per le scuole, solo per citarne alcuni.

Un lungo elenco che i due avevano chiesto all’amministrazione di pubblicare sul portale dell’Ente, dove ci sono gli spazi riservati anche ai consiglieri, ma “l’amministrazione che tanto si vanta della trasparenza non ha mai fatto nulla e anche questa nostra proposta è stata messa da parte, così come tante altre presentate nell’interesse della collettività” – hanno detto stigmatizzando il fatto di aver ricevuto sempre “porte in faccia. Abbiamo cercato di essere collaborativi con l’amministrazione, ma abbiamo ricevuto un atteggiamento ostile nei nostri confronti. Anzi qualche assessore forestiero si è pure lamentato ritenendosi disturbato dalla nostra presenza solo perché frequentiamo gli uffici comunali”.

Sul fronte della crisi idrica del centro storico i due consiglieri hanno ricordato che oggi è il settantaseiesimo giorno che il centro storico è senza acqua potabile: “Avevamo chiesto che si facesse un intervento di somma urgenza, che non è mai stato fatto, un venti giorni si fa un pozzo nuovo e qui dopo oltre due mesi siamo di nuovo senza potabile. Questo problema poteva essere gestito diversamente sia da un punto di vista comunicativo che di organizzazione, abbiamo molto più volte chiesto un incontro con il prefetto senza avere avuto mai risposte”- hanno aggiunto dichiarando infine di avere già pronta una lista per le amministrative dei prossimi mesi. “Siamo espressione di un gruppo coeso anche nella scelte del futuro candidato a sindaco, abbiamo avuto incontri sia con il centro destra che con il centro sinistra e al momento non c’è nessun candidato da sostenere, stiamo valutando quello che succede e –hanno concluso- non escludiamo che la lista Attivamente esprimerà un candidato a sindaco”

di Cettina Saraceno