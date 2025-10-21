Augusta, 101 anni e sempre sveglia: la signora Amelia smaschera la truffa del “finto incidente”

A 101 anni, la signora Amelia originaria di Augusta dimostra che l’età è solo un numero quando si tratta di buon senso e prontezza di spirito. Qualche giorno fa, la centenaria è stata contattata telefonicamente da dei truffatori che cercavano di raggirarla con la cosiddetta truffa del finto incidente del nipote.

Secondo il copione dei truffatori, un falso avvocato le avrebbe comunicato che il nipote aveva causato un incidente e che, per “sistemare la questione”, servivano 8.000 euro, che un collaboratore dello studio sarebbe passato a ritirare a casa.

Ma la signora Amelia, memore dei consigli delle campagne di prevenzione della Polizia di Stato, non ci è cascata. Con garbo e fermezza, ha invitato il presunto avvocato a richiamarla, contattando immediatamente il nipote che ha confermato di non aver causato alcun incidente. Successivamente ha allertato gli agenti del Commissariato di Augusta, smascherando così i truffatori.

“Bravissima Amelia! – commentano i poliziotti – A 101 anni dimostra che l’intuito e la prudenza sono le migliori difese contro le truffe.”

Un episodio che testimonia come la preparazione, la calma e la verifica delle informazioni possano proteggere anche i cittadini più anziani dai raggiri telefonici. La signora Amelia diventa così un esempio luminoso di lucidità e resilienza.