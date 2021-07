Augusta, “10000 vele contro la violenza sulle donne”, sabato e domenica a Brucoli e nel golfo Xifonio

Si chiama “10000 vele contro la violenza sulle donne” l’iniziativa in programma domani e domenica nelle acque tra il golfo di Brucoli e il golfo Xifonio di Augusta, in adesione ad un evento che si svilupperà lungo tutte le coste d’Italia organizzato da “10000 vele di solidarietà”. Lo fa sapere il presidente della Lega navale di Brucoli-Augusta Andrea Neri, si tratta di un raduno velico non competitivo a cui è prevista la partecipazione di oltre una decina di imbarcazioni che innalzeranno un lungo drappo rosso in analogia con il simbolo delle scarpe rosse. L’obiettivo è, infatti, quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul grave problema della violenza sulle donne e dare un sostegno a chi lotta contro.

Nell’ambito della manifestazione domani 3 luglio alle 18:30 il centro antiviolenza “Nesea” terrà una conferenza sul tema nei locali della delegazione delle Lega navale di via Libertà 121 a Brucoli.